El presidente del PRI y de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), , felicitó a Rodrigo Paz por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia.

En redes sociales, Moreno Cárdenas, quien encabezó una misión de observación electoral, calificó los comicios de este domingo como democráticos y transparentes.

“Felicito a mi querido amigo, @Rodrigo_PazP, electo este domingo como , en una jornada democrática, transparente y en paz.

“Lo conocemos como un hombre de carácter prudente, mesurado e inteligente, con un profundo amor por su tierra. Estamos seguros de que trabajará todos los días con firmeza y compromiso para construir mejores oportunidades y una mayor calidad de vida para el pueblo boliviano.

“Le deseo el mayor de los éxitos para que a su país vuelva a ser una gran referencia del mundo andino y de Latinoamérica. Estoy convencido de que juntos podremos construir en favor de ambas naciones.

Alejandro Moreno afirmó que la misión de observación electoral de la Copppal reconoce al pueblo de Bolivia por esta “gran jornada democrática”.

El presidente electo Rodrigo Paz anuncia los resultado de las elecciones. (19/10/25) Foto: AP
El presidente electo Rodrigo Paz anuncia los resultado de las elecciones. (19/10/25) Foto: AP

