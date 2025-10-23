La diputada local Tania Larios, quien también es Secretaria General del PRI Ciudad de México, señaló que sin alianzas están en riesgo de perder alcaldías en 2027.

En rueda de prensa, aseguró que fue una mala decisión del PAN anunciar el fin a las alianzas electorales, pues con esta acción no están pensando en México, sino en sus propios intereses. Asimismo, dejó claro que están abiertos a las alianzas, pero están listos para ir solos, y que, si una vez se pintaron de azul, ahora lo pueden hacer de naranja.

“El PRI siempre tendrá la voluntad de construir, pero también nosotros estamos listos para ir solos porque los que se sacrificaron y tuvieron que decirle a sus cuadros y dirigentes que no iban a tener la candidatura, que tenían que sacrificarla porque iba a ver alianza fue el PRI, fuimos las y los priístas y nuestra militancia. Nuestros liderazgos están listos para competir y quieren competir por sus siglas, porque tampoco existe la comodidad de pintarse de azul si nosotros somos tricolor, pero lo que existe es el amor a México que nos haría pintarnos de azul y de naranja si fuera necesario para sacar a Morena, que es el enemigo a vencer”, expuso.

Lee también Presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino acusa vacío institucional en la planeación urbana de la CDMX

En este sentido, indicó que algunos alcaldes panistas buscarían la alianza en 2027, porque saben que los votos del PRI serían necesarios para ganar. Recalcó que, sin alianzas, la única alcaldía que la oposición podría mantener es Benito Juárez.

Cuestionado al respecto, el coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, aclaró que el presidente nacional de su partido ha sido muy claro en decir que las alianzas terminaron.

“El relanzamiento de Acción Nacional consiste en hablar del PAN, antes de haber hecho el relanzamiento el PAN vivió un año haciendo reflexión sobre áreas de oportunidad, sobre cosas que hicimos mal y escuchamos a gran parte de nuestra militancia: entonces decirle a la diputada Tania, a quien le gustado un gran afecto, que lo que está haciendo el PAN es relanzar al PAN y por lo tanto vamos a dedicarnos a hablar del PAN”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL