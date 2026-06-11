Jesús Gallardo, uno de los más experimentados en esta Selección Mexicana, tiene en mente lo mismo que los otros 25 elementos: Hacer historia en la justa que se va a realizar en casa.

Sin embargo, el lateral zurdo de los Diablos Rojos del Toluca sabe que para llegar a ello la unión del grupo será determinante. La concentración y el trabajo de Javier Aguirre los ha unido más de lo normal y ahora sólo cuidan que “nadie lo rompa.

“La unión, la familia que hemos demostrado. Queremos cerrar filas y que lo que tengamos dentro no lo rompa nadie. Estamos trabajando y así va a ser para lograr nuestros objetivos”, declaró el zaguero tricolor, quien va por su tercera Copa del Mundo.

Para él, el exceso de confianza no existe en el grupo. Gallardo enfatiza que existe respeto por los tres rivales (Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa) que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026, pero el hambre de trascender no cambiará.

“Todos los rivales se tienen que respetar, obviamente vamos a salir a jugar, a ganar y creo que esa es nuestra mentalidad, salir a ganar todos los partidos con mucha seguridad, sin confiarnos ni nada, trabajarlo. Estamos con nuestra gente y queremos demostrar que estamos para grandes cosas”, aseveró el futbolista del Toluca, quien luce como una de las piezas inamovibles del Vasco.

Gallardo ya estuvo en Rusia 2018 y en Qatar 2022, pero esta vez es especial. El futbolista surgido de Pumas quiere que la afición se sienta representada por los 26 elementos y el cuerpo técnico que vestirán de verde a partir de este día en el Coloso.

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“Me visualizo cantando el Himno con mi familia en las gradas y todo el pueblo mexicano, cantando con mucho orgullo y ojalá que se sientan bien representados por nosotros dentro de la cancha”, concluyó Gallardo.

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