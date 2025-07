Poder político vs Poder de los medios de comunicación

Hace unos días —para ser preciso el viernes 18 de julio—, el presidente Donald Trump demandaba a la empresa Dow Jones y editoras del diario "The Wall Street Journal", contra su flamante dueño y gurú de los medios de comunicación Rupert Murdoch, y a dos periodistas que firmaron un reportaje que divulgaba que, en el año 2003, el ahora presidente había enviado una felicitación de cumpleaños a Jeffrey Epstein, el magnate acusado de un escándalo sexual, quien se quitó la vida encarcelado en el 2019.

Trump afirmó que esa carta no es de él, y tampoco el dibujo de una mujer desnuda que aparece ahí. En suma, que era falsa.

"No dibujo mujeres. Este no es mi lenguaje, no son mis palabras", le dijo Trump al medio en una entrevista el martes por la noche. The Wall Street Journal y Rupert Murdoch, “personalmente fueron advertidos directamente de que la supuesta carta que imprimieron era falsa y que, si la imprimían, serían demandados", escribió el mandatario ensu red Truth Social.

Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: si en efecto Trump les advirtió antes de la publicación, porque, de ser así, dicho medio debió cerciorarse de que no fuera una fake news, por ello, tendrán muchas disposiciones en juego, como lo es The Digital Millennium Copyright Act o la Decency Communications Act, en donde la notificación al medio de comunicación o plataforma digital es relevante por la omisión que pudieron haber tenido.

Más tarde Trump anunció que "debido a la ridícula publicidad que se le ha dado a Epstein", pidió a la Fiscal General, Pam Bondi, que "presente todo testimonio pertinente ante el Gran Jurado".

La lucha que se libra en Estados Unidos es eco de un desajuste estructural en el que entidades con gran poder —económico o político— defienden sus posiciones y acaso otros fines sociales como la verdad.

En medio de ello se dio también el anuncio de la próxima suspensión de emisiones o cambio de tono de los afamados talk shows, uno de cuyos ingredientes es la crítica —a veces ácida— al gobierno en turno. Y es que de este giro también se adjudica autoría a Trump. No hay duda que percepción es poder y en este contexto estamos ante una lucha de narrativas.

En específico el imperio de News Corp., de Murdoch, pagó 5 mil 600 millones de dólares por la compra del conglomerado Dow Jones, que incluye al prestigiado diario The Wall Street Journal. News Corporation es la compañía madre de un imperio que también incluye Fox, News Channel, el diario The New York Post y la cadena de televisión y estudios de cine Fox Hollywood, así como el sitio MySpace de socialización por Internet.

¿Quién es Rupert Murdoch? El multimillonario rey de los medios que fue la inspiración para la serie Succession. Nació en 1931, tiene 94 años de edad, de nacionalidad australiana-estadounidense. Lo consideran un aguerrido empresario, ya que durante su vida ha enfrentado importantes litigios que van desde acciones monopolistas, hasta el cuestionamiento de sus negocios fiscales. En el año 2011, enfrentó al Comité del Parlamento Británico, debido a un escándalo de teléfonos intervenidos.

Hoy, la fortuna de Rupert Murdoch supera los 19 mil millones de dólares. Su influencia no sólo persiste: sigue marcando el rumbo de medios clave en Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque se haya retirado de los cargos ejecutivos, su nombre todavía pesa. Como en Succession, el poder no se entrega tan fácil, y la familia lo sabe.

Así se enfrenta el poder político, al poder de los medios de comunicación, que será un duelo de titanes: Trump vs Murdoch, estando en juego una demanda multimillonaria.

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy”. @UlrichRichterM