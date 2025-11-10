Más Información

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Arranca la cumbre COP30 con llamado de Lula a derrotar a los "negacionistas"

Arranca la cumbre COP30 con llamado de Lula a derrotar a los "negacionistas"

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

El hijo mayor del mandatario colombiano , que ya enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero, fue imputado este lunes por seis cargos relacionados con un caso de corrupción cuando fue diputado.

Nicolás Petro, primogénito del primer izquierdista en gobernar el país, ya afronta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir fondos de un exnarcotraficante mientras hacía campaña a favor de su padre para las presidenciales de 2022.

En 2023 llegó a ser detenido por ese caso, pero luego la justicia le permitió defenderse en libertad condicional.

Lee también

Este lunes sumó otro frente judicial: la fiscalía lo imputó durante una audiencia virtual por varios delitos como peculado y falsificación de documentos en la celebración de un contrato cuando fue diputado del departamento de Atlántico (2020-2023).

El acuerdo estipulaba que adultos mayores y niños con discapacidades recibirían fondos estatales, pero según el ente investigador fueron desviados por el político de 39 años.

Investigación por corrupción inició en 2023

El hijo del presidente perdió su escaño tras su detención en 2023, un escándalo que sacudió al gobierno.

La investigación empezó con el testimonio de su exesposa, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Inicialmente Nicolás Petro aceptó haber recibido el dinero, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña. Ahora su defensa pide que esa declaración no sea tomada en cuenta en el juicio, pues argumentan que estaba siendo presionado por un fiscal.

Lee también

El exdiputado se daba una vida lujosa en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Allí fue una de las principales figuras de la campaña para convencer a los votantes, aunque siempre ha dicho que su padre desconocía los movimientos de dinero.

Sin presentar pruebas, el presidente Donald Trump acusa desde octubre a Gustavo Petro de ser un " e impuso sanciones financieras contra él y sus allegados, entre ellos su hijo mayor.

Nicolás Petro no acudió presencialmente a una audiencia en Barranquilla la semana pasada, pues según su abogado debido a las penalizaciones de Washington no tiene dinero y no puede comprar pasajes aéreos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile