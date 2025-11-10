Más Información

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a a investigar la legalidad de sus ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico y advirtió que hay "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

Estados Unidos lanzó en las últimas semanas una ofensiva militar contra naves que afirma que transportaban , que ha dejado al menos 76 muertos.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reportó este lunes un nuevo ataque en aguas internacionales del Pacífico contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos" que dejó seis muertos.

Lee también

El alto comisionado Volker Turk afirmó en una entrevista con AFP que, por lo que se sabe, "estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos".

Para Turk, Estados Unidos presenta los ataques como parte de "operaciones contra la droga", pero en este tipo de dispositivos no se deberían "plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario".

El alto comisionado considera que estas acciones deberían considerarse como "operaciones para la aplicación de la ley", que entran en el ámbito del derecho internacional y que en estos casos "el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado".

"Tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato", afirmó subrayando que "eso no es lo que estamos viendo".

Lee también

"Pido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?", declaró Turk.

"Hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo", afirmó Turk.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a principios de octubre en una carta al Congreso que el país está en "conflicto armado" contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques.

