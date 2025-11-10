Washington. El Ejército de Estados Unidos hundió dos supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, en dos operaciones en las que murieron seis presuntos "narcoterroristas", informó este lunes el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

"Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas", anunció Hegseth en un mensaje en X junto a un vídeo de los ataques.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

