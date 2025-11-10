Más Información
Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas
Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad
Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos
Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia
Washington. El Ejército de Estados Unidos hundió dos supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, en dos operaciones en las que murieron seis presuntos "narcoterroristas", informó este lunes el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
"Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas", anunció Hegseth en un mensaje en X junto a un vídeo de los ataques.
Trump dice que tripulantes de presuntas narcolanchas eran narcoterrorista, la verdad es más compleja, afirma AP
