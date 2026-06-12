De cara en la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno continuará las negociaciones con Estados Unidos para buscar una disminución de los aranceles que afectan a la industria automotriz mexicana.

Lo anterior luego de que empresas del sector advirtieran que enfrentan una desventaja frente a competidores de países como Japón y Corea del Sur.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria señaló que la próxima semana se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con autoridades estadounidenses para abordar el tema.

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T-MEC. Foto: iStock

“Vamos a seguir hablando con Estados Unidos. La próxima semana es la segunda reunión”, indicó.

Sheinbaum destacó que el incremento de los precios de los vehículos en territorio estadounidense también genera incentivos para que Washington revise las medidas comerciales vigentes.

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“Los vehículos en Estados Unidos han aumentado el precio de manera muy significativa. Entonces también a Estados Unidos le conviene que haya una disminución”, afirmó.

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La titular del Ejecutivo recordó que existe un mecanismo de descuento relacionado con el contenido de autopartes fabricadas en Estados Unidos, lo que beneficia a algunas armadoras instaladas en México, aunque reconoció que no todas las empresas cuentan con las mismas condiciones para aprovecharlo.

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“Algunas empresas tienen ventaja sobre eso, algunas no tanto”, comentó.

Las declaraciones de la Presidenta se producen en medio de las discusiones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de las preocupaciones expresadas por el sector automotriz nacional respecto a la competitividad de las exportaciones mexicanas frente a otros países con condiciones arancelarias más favorables.

Sheinbaum manifestó confianza en que el diálogo bilateral permita alcanzar acuerdos que fortalezcan la integración económica de América del Norte y beneficien a la industria automotriz de la región.

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