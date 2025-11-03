Más Información

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este lunes a su homóloga mexicana, , crear un "observatorio sobre el" para fortalecer la lucha contra las "mafias multinacionales".

"Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

Petro agregó: "La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos".

Lee también

La propuesta del mandatario colombiano llega apenas dos días después del asesinato a tiros del alcalde de Uruapan,

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha provocado una fuerte indignación en Michoacán, estado del oeste del país donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan los grupos delincuenciales y asociados al narcotráfico Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda