Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este lunes a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, crear un "observatorio sobre el crimen organizado" para fortalecer la lucha contra las "mafias multinacionales".

"Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

Petro agregó: "La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos".

La propuesta del mandatario colombiano llega apenas dos días después del asesinato a tiros del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha provocado una fuerte indignación en Michoacán, estado del oeste del país donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan los grupos delincuenciales y asociados al narcotráfico Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

