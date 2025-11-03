Más Información

A las 14:48 horas llegó a Palacio Nacional Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, para sostener un encuentro con la presidenta y dialogar sobre la reapertura de la frontera.

Previamente arribó al recinto histórico el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, acompañado del subsecretario Leonel Cota.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tendría reuniones técnicas con el secretario de Agricultura, ante el tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera al ganado.

“Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.

“Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros”, comentó Sheinbaum.

