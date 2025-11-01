Vinculan a proceso a "El Comandante" por el probable asesinato de los colombianos “B-King” y “DJ Regio Clown”

Chalco, Mex.- Una jueza del Poder Judicial del Estado de México decidió vincular a proceso a Cristopher “N” alias El Comandante, por su probable intervención como coautor material del homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, hallados sin vida el pasado 17 de septiembre en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán.

En una audiencia que se llevó a acabo en los Juzgados del municipio de Chalco, y que se prolongó por más de 12 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló imputación en contra del sujeto, a quien la autoridad judicial le estableció la medida de prisión preventiva.

En la exposición que hizo el agente del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, explicó que de acuerdo a las investigaciones preliminares, un sujeto identificado como El Pantera es el autor intelectual del homicidio.

Sin embargo, entre los detalles que expuso el MP destaca que la intención del delito solo era contra DJ Regio Clown, por la comercialización de una droga sin autorización de El Pantera y porque el músico dio información suya, revelando una supuesta relación sentimental entre ambos.

En el caso del cantante B-King, él terminó subiendo al vehículo Mercedes Benz al salir de un gimnasio en Polanco, pues acompañaba a DJ Regio Clown.

A El Comandante lo ubicaron como el vínculo entre El Pantera y DJ Regio Clown, por lo que es investigado por su probable participación como coautor material del homicidio.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que al salir del gimnasio, fueron 3 personas las que recibieron a los músicos, identificados como Mariano “N”, quien condujo el coche, así como El Gordolobo y El Flaco, quienes los llevaron a la alcaldía Iztapalapa con el engaño de que cerrarían un trato.

Además, Cristopher “N”, identificado bajo el alias de El Comandante, rindió declaración en la audiencia de formulación de imputación, asegurando que a él no lo apodan de esa manera y acusó presunta tortura por parte de los agentes que lo detuvieron en el municipio de Ecatepec.

El hombre narró que fue interceptado cuando viajaba con su esposa y sus dos hijas; y afirmó que estuvo incomunicado durante una semana y que la FGJEM le fabricó el delito.

La jueza ordenó una investigación por el delito de tortura y determinó vincular a proceso a El Comandante, además de fijarle la medida cautelar de prisión preventiva.

maot