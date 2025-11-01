¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Cocotitlán, Mex.- Una persona con alias de “El Apá” aparece entre las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como participante en la muerte de dos músicos colombianos, conocidos como “B-King” y “DJ Regio Clown”.

El sujeto identificado como Cristopher “N”, alias El Comandante, hizo creer a DJ Regio Clown que haría negocios con dos hombres, a quienes les apodan El Pantera y El Apá.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, fue El Apá quien dio la instrucción a El Comandante para que otro sujeto, Mariano “N”, acudiera a una plaza de nombre Miyana para recoger a los músicos colombianos, el pasado 16 de septiembre, a fin de llevarlos a la colonia Renovación, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Las víctimas fueron engañadas, pues fueron trasladados al domicilio de El Apá, en la capital del país, donde fueron asesinados, según contó un testigo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Además, las bolsas en las que fueron encontrados B-King y DJ Regio Clown, en la carretera México-Cuautla, en un tramo del municipio de Cocotitlán, Estado de México, son similares a las que usan en un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el cual es propiedad de El Apá.

A este sujeto lo siguen buscando las autoridades, pues las indagatorias establecen su participación en el homicidio de los músicos colombianos, hallados el pasado 17 de septiembre en la carretera México-Cuautla.

