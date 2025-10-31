Cocotitlán, Mex.- Por el caso del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, hallados el pasado 17 de septiembre en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, cerca de San Andrés Mella, municipio de Cocotitlán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta que hay 16 personas detenidas, entre ellas 10 de nacionalidad extranjera, de Colombia, Venezuela, Cuba y España.

Las investigaciones señalan que ambos fueron contratados por un grupo de empresarios y promotores para participar en eventos denominados como “Sin Censura”, celebrados en el rancho de Los Leones que está ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal y en los que se venderían las drogas conocidas como “Tusi” y “Coco Channel”, vinculados a la Unión Tepito.

Para el 11 de septiembre, Cristopher “N”, alias “El Comandante”, hoy detenido y con audiencia inicial en proceso, dio la instrucción a un sujeto de nombre Mariano “N” para que fungiera como chofer y asistente de los músicos de origen colombiano, por lo que este sujeto recogió a ambos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en una camioneta Ford Expedition roja.

Tres días después, el 14 de septiembre, B-King y DJ Regio Clown fueron llevados por El Comandante a un hotel en Polanco, en la Ciudad de México, para un evento de “Sin Censura”, a bordo de otra camioneta modelo GAC GS8 de color verde.

"El Comandante" hizo creer a DJ Regio Clown que harían negocios juntos previo acuerdo con otros dos sujetos identificados por los alias de “El Pantera” y alias “El Apá”.

El 16 de septiembre, "El Comandante" instruyó a Mariano “N”, que pasará a recoger a los músicos a la plaza Miyana para llevarlos a la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, esto por orden de "El Apá".

La Fiscalía mexiquense establece en su indagatoria la posibilidad de que "El Comandante" recibió un pago de 200 mil pesos por parte de "El Pantera", para engañar a los músicos y trasladarlos a otro sitio en el que fueron asesinados.

Hay un testigo de los hechos, de acuerdo a la FGJEM, quien refirió que a B-King y DJ Regio Clown los mataron en la casa de "El Apá", ubicado en la Ciudad de México; y también reveló que este último tiene un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, negocio donde usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Los cuerpos fueron embolsados y dejados con un mensaje con el propósito de desviar la atención en las investigaciones de las autoridades, luego de que fueron reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

El testigo contó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que El Pantera” amenazó a "El Comandante", también a "El Apá", a Mariano “N” y a todos los que participaron en el delito en contra de los músicos colombianos.

“El primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”, refiere la Fiscalía mexiquense como las amenazas que lanzó "El Pantera", quien buscaba la muerte de DJ Regio Clown bajo el argumento de que este, divulgó información sobre su identidad, además de que presuntamente vendía droga sin su autorización en los eventos “Sin Censura”.

La muerte de B-King y DJ Regio Clown está vinculada a la distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”; además de que existe relación con el delito de extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

Y el 17 de septiembre fueron hallados los restos de los músicos colombianos dentro de bolsas de plástico, a la altura del kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, municipio de Cocotitlán, mismos que su identidad fue confirmada después de labores periciales y forenses el 22 de septiembre.

El Mercedes Benz

De las indagatorias en diferentes fuentes, establecieron que los dos hombres abordaron un auto Mercedes Benz, color plata, con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación, la tarde del 16 de septiembre, en Plaza Miyana en la colonia Granada. De ahí se dirigieron a un punto en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

El 23 de septiembre, el vehículo Mercedes Benz fue visto estacionado en las inmediaciones de un taller de hojalatería y pintura en el municipio de La Paz, donde dos personas identificadas como Luis Alberto “N”, alías “El Muerto” y Angélica Iraís “N”, le pintaron los rines de rojo para alterar sus características.

El 24 de septiembre, agentes de la Fiscalía mexiquense descubrieron en un estacionamiento subterráneo el auto Mercedes Benz, en un terreno de la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc, producto del rescate de una mujer que se encontraba privada de su libertad.

Al continuar con las investigaciones hallaron en el asiento del conductor un vaso con un popote justo en el lugar que habría ocupado B-King, lo cual comprobaron mediante prueba genética.

Después fue cateado el taller donde pintaron los rines del automóvil y encontraron que su aplicación fue reciente y hallaron una nota con el texto “Don Güero, le encargo, el patrón quiere que se pinten los rines, pasa por él, el miércoles”.

“Por otra parte, con el VIN se identificó que el primer propietario de la unidad, era una persona moral establecida en el estado de Puebla por lo que en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad se pudo establecer que el automóvil Mercedes Benz era un vehículo siniestrado y dictaminado con pérdida total y tras los trámites correspondientes de la aseguradora, el 30 de mayo del 2025, fue adquirido por un sujeto identificado como Jaime “N”, alias Puga, con domicilio en la colonia Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl”, agregó la Fiscalía mexiquense.

El Puga lo llevó con José de Jesús “N”, quien es su sobrino para que lo reparara en su taller de hojalatería ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Este sujeto vive en Nezahualcóyotl y de acuerdo con testimonios de vecinos, lo señalan como “un tipo peligroso” relacionado con la Unión Tepito.

El domicilio de este sujeto fue cateado y ahí encontraron una copia de la factura del Mercedes Benz y otros documentos que acreditan que el automóvil aún es de su propiedad.

Los detenidos

De las indagatorias resultaron detenidos José Luis “N”, alías El Güero, Luis Alberto “N”, alías El Muerto, Angélica Iraís “N” y Jaime “N”, alias Puga, quienes actualmente se encuentran recluidos en un penal del Estado de México, vinculados a proceso por su probable intervención como partícipes del homicidio calificado de alias “B-King” y alias “DJ Regio Clown”.

Otras 4 personas fueron detenidas en Tepetlaoxtoc, identificadas como Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, todos de nacionalidad colombiana, quienes vieron a las diligencias policiales y se acercaron a cuestionar a los agentes.

A estos sujetos los investigan por trabajos de extorsión conocidos como “gota a gota”, para lo cual utilizaban una empresa llamada “Emprende Coin” con la cual obligaban a los deudores a bajar una aplicación, que les permitía tener acceso a su ubicación en tiempo real y datos como fotografías y redes sociales.

Con la empresa otorgan préstamos que van desde los 500 hasta 1 millón de pesos con tasas de interés que resultaban imposibles de pagar para la gente.

Todos están vinculados a proceso por su presunta coautoría en el delito de extorsión y los relacionan con el homicidio de B-King y DJ Regio Clown, ya que identificaron a Yonier Alexander “N”, alias Maxi” como la única persona autorizada por la Unión Tepito para cocinar la droga Tusi, en la Ciudad de México.

Además, una mujer de nacionalidad española fue rescatada tras estar privada de su libertad el pasado 17 de septiembre, dentro del rancho Los Leones, pues no le permitían abandonar uno de los eventos llamados “Sin Censura”; producto del operativo resultaron detenidas 7 personas.

Yaiza Arahí “N”, de nacionalidad española, Diana Carolina “N”, venezolana; así como los masculinos Camilo “N”, colombiano; Nairobis “N”, cubano; Kelvin “N”, venezolano; Jorge Gregorio “N”, venezolano y Ángel “N”, mexicano, son los arrestados por esa situación y se encuentran recluidos en penales del Estado de México y vinculados a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro.

