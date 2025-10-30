Tultitlán, Mex.- El sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Tren Suburbano tendrá variaciones en la frecuencia del paso de los trenes por obras de interconexión del Tren México-AIFA.

Así lo informó en sus redes sociales Ferrocarriles Suburbanos, para que los usuarios puedan tomar sus respectivas precauciones.

Para evitar contratiempos en los viajes de las personas que utilizan el Tren Suburbano, emplearán trenes dobles, los cuales tienen mayor capacidad.

Lee también: Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

“Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el gobierno federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, señaló la empresa encargada de la operación del tren que conecta al Estado de México con la Ciudad de México.

Las obras de interconexión para el proyecto ferroviario que llevará pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ha intensificado en los últimos meses.

Estas obras también han generado molestia entre los usuarios del Tren Suburbano, pues registran retrasos que llegan a ser de hasta el doble de tiempo prometido para llegar de la estación Cuautitlán a Buenavista, pasando de los 25 minutos a una hora o más, en algunos casos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr