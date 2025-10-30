La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular en el Estado de México. A fin de acelerar este proceso, las autoridades mexiquenses han colocado distintas unidades o módulos móviles para obtenerla en sencillos pasos.

Si no sabes dónde se encuentran, en Autopistas te compartimos la agenda para lo que resta de octubre 2025.

En el Edomex hay módulos fijos y móviles para sacar la licencia de conducir. Foto: Arturo Contreras EL UNIVERSAL

¿Cómo funcionan las unidades móviles para sacar la licencia de conducir?

Las unidades móviles del Edomex son una modalidad accesible para las personas que no tienen mucho tiempo de sacar su licencia de conducir o que viven en municipios donde no hay oficinas de expedición.

En este tipo de módulos se realiza la primera parte del proceso, que consiste en llevar los documentos y hacer el pago para primera vez o renovación. Y para la entrega del plástico es necesario agendar una cita en el portal de la Secretaría de Movilidad, por lo que no se entrega al momento.

Cada mes, en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México se publica la agenda de los lugares en donde se ubicarán las unidades móviles del servicio público y privado, así como su fecha y hora de servicio.

¿De cuánto es la multa por no traer licencia de conducir en el Edomex?

De acuerdo con el Artículo 41 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la licencia de conducir es obligatoria y no portarla podría ameritar una infracción.

La multa es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale a alrededor de $2,262. Pero también se corre el riesgo de que un oficial de tránsito retire la placa delantera del auto.

Revisa la agenda de las unidades móviles para sacar la licencia de conducir del Edomex porque cambia cada mes. Foto: X @SEMOV_Edomex

¿Dónde estarán las unidades móviles del Edomex en lo que resta de octubre 2025?

De acuerdo con información del Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, estos últimos días de octubre 2025 aún hay tiempo para acudir a las unidades móviles del servicio particular y solicitar la licencia de conducir. Sus ubicaciones son:

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (dentro del estacionamiento de Outlets Punta Norte). Dicha unidad estará trabajando hasta el 31 de octubre.

Teoloyucan: Av. Hidalgo s/n, Esq. Nicolás Romero, Col. Barrio Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México. La unidad ofrecerá servicio hasta el 31 de octubre.

Teotihuacán: Calle Emiliano Zapata 1040, Col. Evangelista, C.P. 55816, Teotihuacán de Arista, Estado de México. Dicha unidad abrirá hasta el 31 de octubre.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (dentro del estacionamiento Estadio Neza 86). La unidad podrá encontrarse hasta el 31 de octubre.

Villa Victoria: Mz. 026, C.P.50960, Col. Centro, Villa Victoria, Estado de México (frente al Palacio Municipal). Aquí se podrá hacer el trámite hasta el 31 de octubre.

Tonanitla: Calle Bicentenario 1, Col. Villas de Santa María, C.P. 55785, Santa María Tonanitla, Estado de México (frente al Palacio Municipal). Dicha unidad estará disponible sólo hoy 30 de octubre.

Tenancingo: Jardín Morelos 101, Col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo de Degollado, Estado de México (frente al Palacio Municipal). Dicha unidad también estará hasta hoy.

Toma en cuenta su horario de servicio es desde las 9:00 a las 17:30 horas.

De momento no se ha publicado la agenda completa con las ubicaciones de las unidades móviles para el mes de noviembre. Sin embargo, los módulos de Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl abrirán el próximo 1 de noviembre.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir del Edomex este 2025?

Licencia A (autos) y C (motos): $719 con vigencia de 1 año, $963 con vigencia de 2 años, $1,287 con vigencia de 3 años y $1,712 con vigencia de 4 años.

