¿Cómo quitar las manchas amarillas a los tenis blancos? Conoce la técnica eficaz

Cinemex sorprende con combo individual: palomitas, nachos y boleto por 125 pesos

Martes de Frescura en Walmart: conoce las promociones irresistibles de este 28 de octubre

¿Qué se celebra hoy, 28 de octubre? Conoce las efemérides de este martes

De la televisión al altar: video de recién casados se viraliza por utilizar intro de "Malcolm" en su boda

¿Te has preguntado cuántos años de vida útil ofrece un? Los avances en la tecnología automotriz nos permiten resolver esta incógnita.

Y es que los expertos sugieren que las innovaciones, en cuanto a las y sistemas de gestión de energía, han conseguido igualar e incluso superar la duración de este tipo de vehículos frente a algunos de combustión.

Si quieres saber más sobre el tema, sigue leyendo.

Un estudio menciona que los autos eléctricos son capaces de durar tanto como los de gasolina. Foto: Freepik
Un estudio menciona que los autos eléctricos son capaces de durar tanto como los de gasolina. Foto: Freepik

¿Qué tan confiables son los autos eléctricos?

Los son igual de confiables y duraderos que los que cuentan con un motor de gasolina o diesel.

Un estudio de la Universidad de Birmingham, realizado entre 2005 y 2022, cuyo objetivo era analizar la longevidad de los vehículos, arrojó que los primeros autos eléctricos que llegaron al mercado eran menos confiables que los vehículos de motor convencional.

Sin embargo, los avances rápidos de la tecnología obligaron a los investigadores a actualizar los hallazgos, así que volvieron a realizar el estudio y obtuvieron resultados diferentes.

Durante la segunda edición, los expertos descubrieron que los autos eléctricos nuevos incrementaron sus niveles de confiabilidad, pero ¿por cuánto?

Pues los autos con motor eléctrico demostraron tener una posibilidad de falla (tasa de riesgo) 12% menor por cada año sucesivo de producción, a comparación de los que usan motores de gasolina y diesel que tan sólo alcanzaron el 6.7%.

¿Cuántos años duran los autos eléctricos?

En el mismo reporte de resultados, los investigadores señalaron que los tienen una vida útil aproximada de 18.4 años y pueden viajar hasta 124,000 millas.

Es importante mencionar que su tiempo de uso depende, en gran medida, de la batería.

El estudio de la Universidad de Birminghan encontró que las nuevas baterías eléctricas se degradan solo un 1,8% anual. Mientras que en 2019, Geotab empresa dedicada a la tecnología telemática y de gestión de flotas, realizó un estudio sobre la longevidad de dicho componente arrojando una tasa de degradación del 2.3% anual.

Con esta disminución en la tasa de degradación queda demostrado que, cada año, los fabricantes mejoran la duración de los autos eléctricos.

