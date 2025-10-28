¿Te has preguntado cuántos años de vida útil ofrece un auto eléctrico? Los avances en la tecnología automotriz nos permiten resolver esta incógnita.

Y es que los expertos sugieren que las innovaciones, en cuanto a las baterías y sistemas de gestión de energía, han conseguido igualar e incluso superar la duración de este tipo de vehículos frente a algunos de combustión.

Un estudio menciona que los autos eléctricos son capaces de durar tanto como los de gasolina. Foto: Freepik

¿Qué tan confiables son los autos eléctricos?

Los autos eléctricos son igual de confiables y duraderos que los que cuentan con un motor de gasolina o diesel.

Un estudio de la Universidad de Birmingham, realizado entre 2005 y 2022, cuyo objetivo era analizar la longevidad de los vehículos, arrojó que los primeros autos eléctricos que llegaron al mercado eran menos confiables que los vehículos de motor convencional.

Sin embargo, los avances rápidos de la tecnología obligaron a los investigadores a actualizar los hallazgos, así que volvieron a realizar el estudio y obtuvieron resultados diferentes.

Durante la segunda edición, los expertos descubrieron que los autos eléctricos nuevos incrementaron sus niveles de confiabilidad, pero ¿por cuánto?

Pues los autos con motor eléctrico demostraron tener una posibilidad de falla (tasa de riesgo) 12% menor por cada año sucesivo de producción, a comparación de los que usan motores de gasolina y diesel que tan sólo alcanzaron el 6.7%.

¿Cuántos años duran los autos eléctricos?

En el mismo reporte de resultados, los investigadores señalaron que los autos eléctricos tienen una vida útil aproximada de 18.4 años y pueden viajar hasta 124,000 millas.

Es importante mencionar que su tiempo de uso depende, en gran medida, de la batería.

El estudio de la Universidad de Birminghan encontró que las nuevas baterías eléctricas se degradan solo un 1,8% anual. Mientras que en 2019, Geotab empresa dedicada a la tecnología telemática y de gestión de flotas, realizó un estudio sobre la longevidad de dicho componente arrojando una tasa de degradación del 2.3% anual.

Con esta disminución en la tasa de degradación queda demostrado que, cada año, los fabricantes mejoran la duración de los autos eléctricos.

