¿Viste una calcomanía y te gustaría colocarla en el vidrio trasero de tu auto? Tal vez deberías pensarlo dos veces antes de intentarlo, ya que los expertos advierten sobre el daño que esto podría causar.

Y es que en el vidrio trasero del auto se encuentra un elemento que, aunque pequeño, garantiza la conducción segura y algo tan simple como un sticker podría estropearlo. Si quieres saber más, sigue leyendo.

Este elemento del vidrio trasero del auto es pequeño, pero indispensable para la conducción segura. Foto: Unsplash

Leer también Alfa Romeo Giulia seguirá en producción hasta 2027

¿Qué pasa si pegas una calcomanía en el vidrio trasero del auto?

¿Has notado un patrón de líneas en el vidrio trasero de tu auto? A esta rejilla se le conoce como "desempañador”.

De acuerdo con la empresa de reparaciones automotrices Certified Master Tech, el desempañador es una medida importante de seguridad porque mantiene la visibilidad del conductor.

Dicho patrón de líneas, que pareciera irrelevante en el vidrio, transmite calor gracias a una carga eléctrica enviada por los sistemas internos del vehículo hacia la zona, logrando desempañarlo.

El mecanismo, hecho para mejorar la visibilidad del conductor, garantiza que en un día lluvioso o frío, el conductor pueda ver lo que sucede en el camino a través del retrovisor. De lo contrario, sólo se apreciaría una capa blanca, producto de las bajas temperaturas.

De acuerdo con un análisis hecho por la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, los autos que cuentan con estas líneas desempañadoras sufren menos choques que los que no lo tienen o a los que les funciona incorrectamente.

Las líneas en el vidrio trasero de un auto ayudan a desempañarlo. Foto: Freepik

¿Cómo afectan las calcomanías al desempañador del auto?

El desempañador es un área bastante sensible. Según Certified Master Tech, la limpieza inadecuada del vidrio trasero o una calcomanía pueden romper el circuito que forma esta rejilla, afectando su funcionamiento.

En ese sentido, el blog del fabricante Ford recomienda no utilizar navajas ni objetos afilados para limpiar los vidrios del coche. Otra medida de protección es, en la medida de lo posible, no pegarle stickers.

¿Cómo quitar una calcomanía del auto?

Si ya tienes una calcomanía en el vidrio trasero, no todo está perdido. RM Windowtint, expertos en la fabricación de parabrisas y vidrios, señala que para remover este tipo de aplicaciones se necesita una fuente de calor:

Coloca el calor de una secadora de cabello a un par de centímetros de la calcomanía para aflojar el pegamento.

Después de unos minutos, busca una esquina o borde de la pegatina y empieza a levantarla con tus dedos. Si no se puede, apóyate de una tarjeta de plástico.

Si puedes, utiliza unos guantes para proteger tus manos del pegamento caliente.

Si que estos consejos y cuida tu nivel de visibilidad tras el volante.

Leer también Conoce la Toyota Land Cruiser FJ

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters