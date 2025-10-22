Stellantis anuncia que Alfa Romeo extenderá la producción de su sedán deportivo, Giulia, por dos años más, hasta 2027.

Adicionalmente, se ha informado que el Alfa Romeo Stelvio, SUV hermano del Giulia, seguirá a la venta por el mismo tiempo.

De esta forma, Alfa Romeo retrasa su estrategia de electrificación, continuando con la producción de motores de combustión interna.

Alfa Romeo no pudo completar su objetivo de electrificación hacía 2027. Foto: Alfa Romeo

¿Por qué está decisión?

Alfa Romeo tenía como objetivo fijado la electrificación de su producción para el 2027, sin embargo, tanto el Giulia como el Salvio han presentado retos que no se encontraban contemplados anteriormente.

Tanto el Giulia como el Salvio están desarrollados bajo la plataforma Giorgio, sin embargo, la marca necesita más tiempo para poder adaptarlos a su plataforma STLA Large, pensada para motores eléctricos.

Está decisión no solo afectará a la generación actual de Giulia y Salvio, sino que mantendrá los motores de combustión para sus sucesores.

Alfa Romeo necesita tiempo para adaptar su plataforma a estos modelos. Foto Alfa Romeo

Asi que, luego de mantenerse 10 años en el mercado, el Giulia y el Salvio se mantendrán allí por al menos 2 años más

¿Qué es el STLA Large?

STLA Large es la nueva arquitectura en la que se encuentra trabajando Alfa Romeo. Esta arquitectura de nueva generación permitirá alojar sistemas eléctricos, híbridos y motorizaciones de combustión.

La marca italiana pretende mantener su tradición deportiva en balance con la eficiencia de la electrificación.

Esta plataforma también será compatible con otros modelos, lo que permitirá a Alfa Romeo modernizar su oferta.

¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión?

Entre las implicaciones generales de esta decisión podemos encontrar el margen de tiempo que ganó Alfa Romeo rumbo a la electrificación y el aprovechamiento de una base técnica consolidada.

Esta decisión no ha sido la única de este tipo tomada por Stellantis. Entre los autos más viejos que aún podemos encontrar en el mercado tenemos al Seat Panda, el cual está en producción desde el 2011 o la Dodge Durango, la cual existe desde el 2010 y seguirá hasta el 2029

Mientras la marca prepara el salto definitivo hacía la electrificación estos modelos podrán seguir siendo disfrutados por los entusiastas.

