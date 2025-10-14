Stellantis, la compañía matriz de marcas como Jeep, Chrysler o Dodge, invertirá 13 mil millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años para incrementar su producción un 50 % en el país.

La compañía señaló en un comunicado que lanzará cinco nuevos vehículos y 19 modelos renovados en los próximos cuatro años, lo que creará 5 mil puestos de trabajo en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

La inversión, la más importante en EU de la compañía en 100 años, permitirá la reapertura de la planta de montaje de Belvidere (Illinois), para lo que destinará 600 millones de dólares. En esa planta se aumentará a partir de 2027 la producción de los modelos Jeep Cherokee y Jeep Compass.

Lee también Bancos de Estados Unidos reportan fuertes ganancias pese a incertidumbre económica

Planta de Estampados y Ensamble . Foto: X @StellantisMX / 9 diciembre 2015/ Archivo

La inversión de 400 millones de dólares en la planta de Toledo (Ohio) permitirá el ensamblaje de una nueva camioneta.

En Warren (Michigan), desarrollará un nuevo todocaminos SUV grande con motor de combustión y versión eléctrica tras invertir 100 millones de dólares.

Y en Detroit (Michigan), Stellantis invertirá 130 millones de dólares para producir la próxima generación del Dodge Durango que empezará a ser fabricado en 2029.

Lee también FMI eleva su previsión de crecimiento global para 2025 por "modesto" impacto de los aranceles de Trump

Además, en Kokomo (Indiana), Stellantis producirá un nuevo motor de cuatro cilindros a partir de 2026. La compañía invertirá en esa planta 100 millones de dólares.

“Esta inversión en Estados Unidos, la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra base industrial y generará más empleos en los estados que consideramos nuestro hogar”, afirmó Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis y director de operaciones para Norteamérica.

Filosa añadió que el éxito en Estados Unidos no solo es bueno para Stellantis en el país sino que también fortalece la compañía en todo el mundo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm