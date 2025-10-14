Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, , acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.

"Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo Bessent durante una entrevista el lunes con el diario.

La declaración responde a la decisión de de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: "Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones", expresó.

En represalia a esos nuevos controles, advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre. Además, puso en duda la reunión con su homólogo chino,, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de mes.

"Lucharemos hasta el final", afirma China

China aseguró este martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

"Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta", añadió.

Desde este martes, impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de que deben entrar en vigor este mismo día.

El domingo, Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación en su red Truth Social, donde afirmó que "todo estará bien" y que su país quiere "ayudar" a .

