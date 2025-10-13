China aseguró el martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 100% contra la segunda economía mundial.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado. "Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta".

mgm