¿Quién era David Cohen Sacal?; abogado asesinado en Ciudad Judicial que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul
Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura
Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días
Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno
Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más
China aseguró el martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 100% contra la segunda economía mundial.
"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado. "Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta".
