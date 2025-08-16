Más Información

El presidente ruso, , quiere que Ucrania entregue las regiones de y Luhansk como condición para poner , según reveló este sábado el diario Financial Times.

Putin planteó esta demanda al presidente estadounidense, , durante la cumbre del viernes en Alaska, señaló el medio, que sostiene esta información a partir de cuatro fuentes implicadas directamente en estas conversaciones de paz.

A cambio de esos dos territorios, ya ocupados por Rusia parcialmente desde hace más de una década, el mandatario ruso también habría ofrecido a suspender el avance militar en las regiones de Kherson y Zaporiyia para acabar con el conflicto.

Trump ya no busca alto el fuego en Ucrania, quiere fin de la guerra

Trump trasladó estas propuestas hoy al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y a los líderes europeos en una llamada telefónica, durante la que les pidió que "abandonen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú", expuso el FT.

Putin aseguró tras la cumbre del viernes que está "sinceramente interesado en poner fin" a la guerra, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener "un carácter sólido y duradero", de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la pista después de llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Putin está en Alaska por invitación de Trump en su primera visita a un país occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2022 que ha matado a decenas de miles de personas. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la pista después de llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Putin está en Alaska por invitación de Trump en su primera visita a un país occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2022 que ha matado a decenas de miles de personas. Foto: AFP

En respuesta a estas informaciones, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró al FT que ambos mandatarios mantuvieron un diálogo "muy importante y sustancial que podría acercar un acuerdo".

Asimismo, subrayó que el trabajo entre las partes continuará, pero, "naturalmente, el contenido de lo discutido no puede hacerse público".

Futuro de Ucrania entró en "fase decisiva", consideran

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió tras la cumbre de Alaska que Putin ha vuelto a demostrar su astucia y que ha quedado en evidencia que Moscú solo respeta la fuerza.

En una publicación en X, el primer ministro polaco, que junto con varios homólogos europeos publicó este sábado una declaración conjunta que remachaba la necesidad de garantías de seguridad fiables para Ucrania, señaló que la partida en la que se juegan el devenir de Europa y el futuro de Ucrania ha entrado en una "fase decisiva".

La declaración conjunta emitida este sábado por Tusk, los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, resalta la necesidad de que como parte de un acuerdo Kiev obtenga garantías de seguridad y no se impongan limitaciones a su Ejército.

Además, una solución negociada debe reconocer la libertad de Ucrania de ingresar en la UE y en la OTAN y no puede contener cesiones territoriales sin la aquiescencia de Kiev, remarcó la declaración.

