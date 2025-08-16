Ladrones en Seattle se llevaron unos 2 millones de dólares (mdd) en diamantes, relojes de lujo, oro y otros artículos en un audaz atraco a una joyería a mediodía que se llevó aproximadamente 90 segundos, indicaron autoridades.

El video de las cámaras de vigilancia de la tienda en West Seattle muestra a cuatro sospechosos enmascarados romper con martillos la puerta delantera de vidrio y luego saquear seis vitrinas el pasado jueves 15 de agosto.

Una de las vitrinas contenía unos 750 mil dólares en relojes Rolex, según un comunicado de la policía, y otra tenía un collar de esmeraldas valorado en 125 mil dólares.

Lee también "Influencer" latina es arrestada por ICE durante transmisión en vivo en TikTok; avisaba a migrantes sobre las redadas en EU

Robo millonario a punta de aerosol en joyería de Seattle

Un sospechoso enmascarado amenazó a los trabajadores con aerosol contra osos y una pistola aturdidora, señaló la policía. Nadie resultó herido.

Cuando terminaron el robo, los sospechosos huyeron de la escena del crimen en un automóvil antes de que llegaran los oficiales de policía.

“Estamos bastante conmocionados como personal”, declaró por teléfono Josh Menashe, vicepresidente de la tienda de propiedad familiar. "Vamos a estar cerrados algún tiempo".

Menashe comentó que los trabajadores ya habían terminado de recoger los cristales rotos y estaban elaborando un inventario completo de las pérdidas.

Lee también "Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

La policía informó que respondió al robo, pero los sospechosos ya habían huido y a pesar de una búsqueda en el área no localizaron a los ladrones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc