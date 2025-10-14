Más Información

El (FMI) elevó el martes sus perspectivas para el crecimiento global este año y reconoció un impacto económico más leve de lo esperado de la política arancelaria del presidente .

El Fondo aumenta su previsión de crecimiento global para 2025 a un 3.2%, frente al 3% de julio, mientras mantiene su predicción para 2026, sin cambios, en 3.1%, de acuerdo a sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

"La buena noticia es que el impacto del shock comercial sobre el crecimiento ha sido moderado hasta ahora", dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del, a los periodistas antes de la publicación del informe.

El sector privado también apoyó el crecimiento al responder de manera ágil a los aranceles de Trump.

Otros factores, incluido el auge de la y las políticas fiscales en Europa y China, también ayudaron a apuntalar la economía global, comentó, aunque el FMI sigue viendo riesgos a la baja para el crecimiento debido a la incertidumbre comercial.

"Todo es muy fluido"

Desde que regresó al cargo, Trump ha impuesto aranceles generalizados a socios comerciales clave, incluidos y la, en un intento por remodelar las relaciones comerciales de Estados Unidos y fomentar la producción local.

Durante el fin de semana, el presidente de amenazó con nuevos del 100% a China, además de los elevados gravámenes actuales.

Trump criticó la reciente decisión de Beijing de endurecer los sobre los minerales de tierras raras, cruciales para los sectores de defensa y alta tecnología.

"Todo es muy fluido", dijo Gourinchas a AFP en una entrevista.

"Pero creo que es un recordatorio muy útil de que vivimos en un mundo donde este tipo de aumento de tensiones comerciales y de la incertidumbre política puede surgir en cualquier momento".

El FMI espera que la se mantenga elevada, en 4.2% este año y 3.7% en 2026, impulsada por la alta inflación en varios países, incluidos Estados Unidos o México.

Mejora en Estados Unidos, China sin cambios

El FMI aumentó sus para la economía más grande del mundo en un 0.1% este año y el próximo, al 2% en 2025 y al 2.1% en 2026.

Sin embargo, esto aún representa una marcada frente a 2024, cuando el crecimiento de Estados Unidos alcanzó el 2.8%.

A pesar de las en curso entre las dos economías más grandes del mundo, el Fondo aún espera que la economía de se desacelere al 4,8% este año desde el 5% por ciento en 2024, antes de enfriarse drásticamente a solo el 4.2% en 2026, en línea con estimaciones previas.

La desaceleración en China ha sido impulsada por una reducción en las , que han sido en parte compensadas por una creciente demanda interna alimentada por "estímulo político", dijo el Fondo.

se mantiene sin cambios, en el 2.4%.

México destaca con un 1%, que es una mejora de las previsiones precedentes (+1.3 puntos porcentuales más). Brasil crecerá un 2.4%.

Para la proyección es del 6.6%, para Japón un 1.1%.

Se espera que la economía de se recupere de la recesión y registre un crecimiento del 0.2% este año.

Francia, que se encuentra en medio de una prolongada , se espera que vea su crecimiento enfriarse al 0.7%.

La única excepción en la Eurozona es España, que mejoró y ahora se espera que su crecimiento se mantenga: 2.9% este año y el 2% en 2026.

Mientras la en continúa, es probable que la economía rusa experimente una marcada desaceleración en el crecimiento este año, a solo el 0.6% (4.3% en 2024).

