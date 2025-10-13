Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

La en los mercados internacionales abre alrededor de 18.49 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.57% o 11 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso permanece afectado por el fortalecimiento de la divisa americana, debido al escalamiento de las amenazas arancelarias entre las dosmás grandes del mundo, así como por un entorno de menor apetito por las divisas emergentes en estrategias de carry trade, comentaron los analistas de Monex.

El índice , que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.29%. El euro baja 0.46% frente al , mientas la libra pierde 0.2%.

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las , avanza 2.4%, ganando el apetito de los inversionistas.

Al inicio de la semana, los mercados accionarios presentan un entorno de recuperación, recordando el episodio de gran volatilidad del viernes pasado. Al entorno de incertidumbre por el cierre de gobierno (se retrasan los datos económicos), se le sumó una nueva tensión en Estados Unidos y China.

Cabe recordar que ese día declaró que China se está volviendo cada vez más hostil, lo que ha generado tensiones crecientes entre ambos países. Hoy, diversos especialistas coinciden que la relación entre Trump y Xi Jinping están en un punto muerto, esperando que el otro avance en las negociaciones.

podría resistir aranceles moderados y presiona con restricciones a tierras raras, aunque ambas partes buscan evitar una ruptura. Paralelamente,

Trump visitó Israel para celebrar un acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza, abriendo una nueva etapa de paz en . En el plano corporativo, esta semana inicia la temporada de reportes al tercer trimestre de 2025, destacarán las cifras de JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 1.6% del Nasdaq. En México, los analistas de prevén un rango de operación semanal para el Índice de Precios y Cotizaciones de 59 mil 800 y 61 mil 800 puntos.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.29%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Han Seng retrocedió 1.52%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.9%, después de que la Casa Blanca señalara su apertura para alcanzar un con China para calmar las nuevas tensiones entre los dos mayores consumidores de crudo. Metales al alza, con el oro en máximos históricos.

