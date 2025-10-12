Los principales responsables de la economía del planeta se reúnen a partir del lunes en Washington con motivo de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, mientras las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos escalan.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechará para publicar su informe anual sobre el estado de la economía mundial (WEO), que dará una idea del impacto que han tenido los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump en el crecimiento mundial y en las principales economías.

Ya el miércoles, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, aprovechó su tradicional discurso de apertura para alertar sobre los riesgos persistentes que enfrenta la economía mundial, al señalar la incertidumbre por los aranceles, cinco años después de que la pandemia de Covid-19 paralizara la economía.

Según Georgieva, el informe WEO debería destacar una economía que ha "resistido globalmente a las tensiones agudas" y que está "mejor de lo que se podría temer pero peor de lo que se necesitaría".

Sobre todo, aunque la economía mundial ha logrado resistir hasta ahora, esta "resistencia aún no ha sido plenamente puesta a prueba", alertó la dirigente del FMI, señalando numerosas señales de alarma.

Georgieva teme particularmente la posibilidad de una "violenta corrección" de los precios de las empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), cuya "capitalización parece dirigirse hacia los niveles vistos hace 25 años", durante la burbuja de internet.

Pekín y Washington: alta tensión

En lo inmediato, las tensiones comerciales podrían acaparar la atención de ministros y responsables de los bancos centrales presentes en la capital estadounidense, mientras Washington y Pekín parecen dispuestos a un nuevo enfrentamiento.

El jueves, la segunda economía mundial anunció que implementará nuevos controles sobre la exportación de tierras raras, así como sobre las máquinas y tecnologías necesarias para su refinamiento y transformación.

Estas materias primas son especialmente buscadas en las industrias digitales, de energías renovables, pero también en la defensa, y Pekín controla una parte esencial de la cadena de valor para casi la totalidad de los minerales raros.

Trump calificó la decisión como "extremadamente agresiva", antes de amenazar a China con imponer un arancel del 100% a sus productos, un impuesto adicional que se sumaría a las tasas, de al menos el 30%, ya aplicadas desde el pasado mayo.

"De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero parece que ese ha sido su proyecto desde hace tiempo", dijo Trump, asegurando que "muchas otras contramedidas están siendo seriamente consideradas".

Sin embargo, suavizó el tono el domingo, al afirmar que quería "ayudar a China, no dañarla" y que "todo va a estar bien" a pesar de "un mal momento" del presidente chino, Xi Jinping.

