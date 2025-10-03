Más Información

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Las políticas industriales pueden contribuir al impulso de la producción nacional, pero también representar un considerable para los países en un contexto de elevado endeudamiento y finanzas públicas limitadas, advirtió el (FMI).

Así lo estableció en el capítulo 3 titulado “Política industrial: gestión de compensaciones para promover el crecimiento y la resiliencia, contenido en el informe de Expectativas Económicas Mundiales (por sus siglas en inglés) que el organismo adelantó este viernes previo a su publicación completa en el marco de las reuniones anuales que realiza junto con el Banco Mundial cada año en otoño.

Se condiciona que la eficacia de una política industrial se da también en función de las características específicas del sector, que pueden ser difíciles de determinar con anticipación. Además, se advierte, presentan contrapartidas.

En el análisis se muestra que la deslocalización de la producción en un sector estratégico podría generar un aumento de los precios al consumidor durante un período prolongado.

Kristalina Georgieva. Foto: Brendan Smialowski / AFP
Incluso alerta que cuando los resultados sectoriales son positivos, la política industrial puede generar efectos secundarios negativos intersectoriales y reducir la productividad general al desviar recursos de forma ineficiente de sectores no prioritarios.

De ahí que se hace énfasis en que una política industrial eficaz requiere una focalización e implementación cuidadosas, instituciones sólidas, reformas estructurales complementarias y una política macroeconómica sólida.

Para los expertos del organismo que preside Kristalina Georgieva, encargados del capítulo analítico, los países recurren cada vez más a la política industrial para reestructurar sus economías mediante el apoyo a sectores y empresas estratégicos.

Mencionan que entre las motivaciones se incluyen el impulso a la productividad, la reducción de la dependencia de las importaciones, en especial en el sector energético, y el aumento de la resiliencia.

