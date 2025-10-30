Un hombre y una mujer de origen colombiano fueron detenidos por policías capitalinos por presuntamente estar involucrados en el robo de 3 maletas con varios relojes de alta gama, con un valor de 900 mil pesos, ocurrido en el estacionamiento de un hotel, el pasado 16 de octubre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A la pareja se les aseguraron 141 dosis de droga, cartuchos y el vehículo en el que viajaban, el cual estaría relacionado con el mencionado robo.

La detención se dio a través del seguimiento de las cámaras de vigilancia, tras tener conocimiento del robo de los relojes.

Los policías detectaron un coche color gris que habría sido usado como “pantalla”, durante el robo de las tres maletas.

Los colombianos robaron 3 maletas con varios relojes de alta gama, con un valor de 900 mil pesos. (Foto: especial)

El mismo vehículo fue ubicado cuando circulaba en la esquina de la calzada Vallejo y la calle Mascagni, de la colonia ExHipódromo de Peralvillo.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México marcaron el alto a los tripulantes y tras una revisión les aseguraron 79 bolsas de plástico con aparente marihuana, 62 bolsas con aparente crystal, 10 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el vehículo.

El hombre de 52 años y la mujer de 42 fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Ciudad de México para definir su situación jurídica.

