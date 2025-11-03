Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Más Información

Lima.- El Gobierno de Perú anunció este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

"El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

De Zela explicó que esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", aseguró el canciller.

En diciembre de 2022 Perú expulsó al embajador de México, luego de que se concediera asilo a la familia de Pedro Castillo, quien está acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública en agravio del Estado tras su fallido autogolpe.

Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca reconoció a Dina Boluarte como presidenta de esa nación al argumentar que no reconocería gobiernos que llegan al poder por medios anticonstitucionales.

De Zela cuestionó la postura del gobierno mexicano tras los hechos de diciembre de 2022, al indicar que “pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” ocurridos y “difundió una versión tendenciosa e ideologizada”.

Subrayó que México “ha tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”.

