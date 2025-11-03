Más Información

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

anunció este lunes que prohibirá la venta en su plataforma de muñecas sexuales después de que amenazara a la compañía con prohibirle el acceso al mercado nacional.

El gigante asiático impondrá una "prohibición total de los productos tipo muñeca sexual" y aseguró haber eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos, indicó un portavoz a la AFP, asegurando que la prohibición se aplica a nivel mundial.

El ministro de Economía, Roland Lescure, había amenazado unas horas antes a la compañía con excluirla del mercado cuando se reveló que vendía muñecas de apariencia infantil.

Lee también:

"Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", declaró a BFMTV y RMC.

"Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedopornográficos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas", precisó.

"Estos objetos horribles (...) son ilegales" y "habrá una investigación judicial", sostuvo.

El sábado, la unidad antifraude de Francia anunció haber denunciado a Shein por vender lo que describió como "muñecas sexuales con apariencia infantil".

Con todo, el ministro reconoció que la ley francesa se puede eludir utilizando VPN. "Francia no tiene medios de luchar contra eso", dijo.

En paralelo las autoridades francesas indicaron que van a estudiar acciones legales contra AliExpress, Temu y Wish, tres plataformas donde se pueden encontrar productos similares.

Lee también

La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

Shein ha recibido este año en Francia tres multas por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, por promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda