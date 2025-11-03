Más Información

París. El gobierno francés advirtió este lunes de que puede recurrir a la prohibición de la china en caso de que haya reincidencia en prácticas como la venta de muñecas de carácter sexual, "con apariencia infantil", por las que fue reprendida en los últimos días.

"Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley", señaló el ministro de Economía francés, Roland Lescure, en una entrevista con la cadena BFM y la emisora de radio RMC.

Lescure explicó que esta clase de medidas se pueden tomar en caso de actos terroristas, y objetos de naturaleza pedófila si la plataforma no hubiera retirado los productos en cuestión en menos de 24 horas o si en el futuro hay reincidencias.

En cualquier caso, aseguró que hay una para identificar las razones por las que las muñecas sexuales eran vendidas en esta web.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar que "el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil".

"Su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos", señaló esa agencia en un comunicado.

Shein emitió un comunicado en el que confirmó la retirada de los productos en cuestión y aseguró que "mantiene una hacia cualquier contenido o producto que infrinja las políticas de nuestra plataforma o las leyes aplicables".

"Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros controles internos para evitar que esto vuelva a suceder", recalcó la compañía, además de confirmar una investigación interna sobre cómo estas muñecas eludieron las de la web.

No es, sin embargo, el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino, que en Francia y en Europa en general es objeto frecuentemente de quejas por competencia desleal.

En Francia, ha sido objeto de varias sanciones relacionadas con la imposición ilegal de 'cookies' (ficheros pequeños que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan los internautas y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad selectiva) y sin informarles correctamente, la última el pasado septiembre con una multa de 150 millones de euros.

El gobierno francés se propone también imponer a partir de 2026 una tasa de dos euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como , especialmente en la mira.

El mes pasado, Shein anunció que iba a abrir su primera en París, en el centro comercial BHV, que normalmente comercializa productos franceses.

Dado que es un lugar histórico y un emblema de , el desembarco del gigante chino de bajo coste causó un fuerte revuelo y una petición en línea superó las 100 mil firmas en contra, pero el proyecto por el momento sigue adelante, con fecha de apertura del espacio de Shein prevista para el 5 de noviembre.

