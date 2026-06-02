Ciudad Victoria.- Con 23 votos a favor y 9 votos en contra, del PAN y del PRI, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Constitución local para establecer como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de una elección.

La iniciativa, para armonizar con la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue presentada por las diputadas y diputados de Morena y el representante del Partido del Trabajo.

En la exposición, la diputada Yuriria Iturbe Vázquez señaló que la medida busca fortalecer la protección de la voluntad ciudadana y la soberanía democrática.

“La democracia debe sostenerse en la decisión libre de la ciudadanía expresada en las urnas, no en intereses ajenos a la Nación”, expresó.

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La reforma incorpora esta nueva causal al sistema de nulidades electorales del Estado y actualiza las disposiciones aplicables a los procesos de elección de integrantes del Poder Judicial.

Se precisa que la causal de anulación no operará de manera automática, sino únicamente cuando las conductas acreditadas sean graves, dolosas y determinantes para el resultado de la elección.

La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, señaló que cuando se discuten reformas relacionadas con injerencia extranjera, se deben preguntar ¿qué queremos impedir? Así como también ¿qué derechos debemos preservar?

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“¿Debemos proteger la soberanía? Sí, pero también la libertad de expresión, ¿debemos proteger nuestras instituciones? Sí, pero también el derecho de las personas a participar en la vida pública dentro del marco de la ley. Debemos evitar interferencias indebidas, pero también evitar que conceptos demasiado amplios o ambiguos terminen generando incertidumbre o interpretaciones que nadie desea”, expresó la legisladora.

Dijo que las democracias fuertes no son aquellas que temen al debate, son aquellas que cuentan con instituciones suficientemente sólidas para enfrentar cualquier intento de presión externa sin sacrificar las libertades que les dan legitimidad.

“Considero importante dejar constancia de un principio que debemos cuidar siempre y en el que creo. La defensa de soberanía y la defensa de las libertades no son causas opuestas, son causas complementarias. Una nación verdaderamente soberana no solo protege sus fronteras y sus instituciones, también protege los derechos de sus ciudadanos”, añadió.

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La diputada panista, María del Rosario González, afirmó que la historia los juzgará por las votaciones de hoy, “el mundo observa nuestra actitud y nos obliga a situarnos de un lado o del otro, hacia la cooperación con la justicia internacional o manipular la soberanía para favorecer a los aliados políticos”.

Durante la discusión, la diputada Lucero Deosdady Martínez López (Morena) manifestó su respaldo a la propuesta y afirmó que “las decisiones públicas deben seguir correspondiendo únicamente a las y los tamaulipecos y a las y los mexicanos, a nadie más”, al destacar que la reforma fortalece la soberanía nacional y la integridad de los procesos electorales.

El decreto fue aprobado por mayoría del Pleno y remitido al Ejecutivo Estatal para los efectos constitucionales correspondientes.

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