Protestan entre sombreros, Generación Z y petardos

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

De los spa a los paseadores; el negocio de los perrhijos

Evaluaciones de la 4T aprueban a estados con rezago educativo

Pozol, el oro mexicano de los probióticos

Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

UNAM suspende aplicación de vacunas por agresión contra sus trabajadores; condena violencia

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Tel Aviv, Israel. El primer ministro, prometió el domingo oponerse a cualquier intento de establecer un estado palestino, un día antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense que deja la puerta abierta a la independencia palestina.

Netanyahu ha descartado durante mucho tiempo la . Pero mientras Estados Unidos intenta avanzar con su propuesta de en Gaza, el líder israelí enfrenta una fuerte presión internacional para mostrar flexibilidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el lunes sobre una propuesta estadounidense para un mandato de la ONU para una fuerza internacional de estabilización en , a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.

Estados Unidos, bajo presión de países que se espera contribuyan con tropas a la fuerza, revisó la resolución con un lenguaje más fuerte sobre la autodeterminación palestina. Ahora dice que el plan de Trump puede crear un “camino creíble” hacia la creación de un estado palestino. Una propuesta rival de utiliza un lenguaje aún más fuerte a favor de la independencia.

Los socios de gobierno de Netanyahu lo han instado a adoptar una postura firme sobre los llamados a la independencia palestina. Hablando ante su gabinete, Netanyahu declaró el domingo que la oposición de a un estado palestino “no ha cambiado ni un ápice”.

Netanyahu agregó que ha estado evitando cualquier avance hacia un estado palestino durante décadas y no se siente amenazado por presiones externas o internas. “No necesito afirmaciones, tuits o lecciones de nadie”, expresó.

Netanyahu también señaló que el plan de Trump exige que Gaza sea desmilitarizada y que Hamas sea desarmado. “Esto sucederá de la manera fácil o sucederá de la manera difícil”, manifestó.

El líder israelí también hizo sus primeros comentarios públicos sobre un aumento en los por parte de colonos judíos en la Cisjordania ocupada, diciendo que la violencia era obra de una pequeña minoría. Los palestinos y los grupos de dicen que la violencia ha sido generalizada y acusan al gobierno de hacer la vista gorda.

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos