Tel Aviv, Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu prometió el domingo oponerse a cualquier intento de establecer un estado palestino, un día antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense que deja la puerta abierta a la independencia palestina.

Netanyahu ha descartado durante mucho tiempo la independencia palestina. Pero mientras Estados Unidos intenta avanzar con su propuesta de alto al fuego en Gaza, el líder israelí enfrenta una fuerte presión internacional para mostrar flexibilidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el lunes sobre una propuesta estadounidense para un mandato de la ONU para una fuerza internacional de estabilización en Gaza, a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.

Estados Unidos, bajo presión de países que se espera contribuyan con tropas a la fuerza, revisó la resolución con un lenguaje más fuerte sobre la autodeterminación palestina. Ahora dice que el plan de Trump puede crear un “camino creíble” hacia la creación de un estado palestino. Una propuesta rival de Rusia utiliza un lenguaje aún más fuerte a favor de la independencia.

Los socios de gobierno de Netanyahu lo han instado a adoptar una postura firme sobre los llamados a la independencia palestina. Hablando ante su gabinete, Netanyahu declaró el domingo que la oposición de Israel a un estado palestino “no ha cambiado ni un ápice”.

Netanyahu agregó que ha estado evitando cualquier avance hacia un estado palestino durante décadas y no se siente amenazado por presiones externas o internas. “No necesito afirmaciones, tuits o lecciones de nadie”, expresó.

Netanyahu también señaló que el plan de Trump exige que Gaza sea desmilitarizada y que Hamas sea desarmado. “Esto sucederá de la manera fácil o sucederá de la manera difícil”, manifestó.

El líder israelí también hizo sus primeros comentarios públicos sobre un aumento en los ataques violentos por parte de colonos judíos en la Cisjordania ocupada, diciendo que la violencia era obra de una pequeña minoría. Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia ha sido generalizada y acusan al gobierno de hacer la vista gorda.

