Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

Migrantes regresan por miedo

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Moscú. calificó el martes de ilegales e "inaceptables" los ataques de Estados Unidos contra supuestas en el Caribe procedentes de Venezuela, un país aliado de Moscú.

"Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley", dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, , calificando de "pretexto" la lucha contra las que Estados Unidos explica para justificar esos ataques.

Las tensiones entre Washington y Caracas han aumentado drásticamente en los últimos días.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como .

La administración de autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente de estar detrás del hacia Estados Unidos.

Lavrov afirmó que Estados Unidos había estado "destruyendo (los barcos) sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie".

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron en las últimas semanas.

Trump expresó recientemente su frustración con al no vislumbrarse ningún avance en la resolución del prolongado conflicto en .

