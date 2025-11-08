Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú aún no ha recibido aclaraciones de Washington sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la posible reanudación de las pruebas nucleares por su país.

"No, todavía no hemos recibido ninguna aclaración por vías diplomáticas sobre a qué se refería el presidente Trump cuando anunció la reanudación de las pruebas nucleares", dijo a la prensa el jefe de la diplomacia rusa al ser preguntado sobre el particular.

Lavrov señaló que no está claro si aludía las pruebas de portadores de armas nucleares o a las llamadas pruebas subcríticas —ensayos que no producen una reacción nuclear— que realizan todos los Estados nucleares para mantener la seguridad y la capacidad de combate de sus arsenales nucleares.

Según el ministro, estas pruebas no se contradicen con los compromisos voluntarios de dichos Estados y no violan el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que aún no ha entrado en vigor.

"O quizás Donald Trump se refería a la intención de Washington de reanudar las pruebas nucleares reales a gran escala", añadió

Lavrov apuntó que los comentarios de representantes estadounidenses que se están haciendo públicos muestran que no hay un consenso sobre qué quiso decir Trump.

En todo caso, el ministro indicó que se está trabajando en el cumplimiento de las instrucciones impartidas el pasado día 5 por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles una "propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de pruebas con armas nucleares".

