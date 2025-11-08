Más Información

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Jornada violenta en Culiacán y Navolato deja 7 personas muertas, entre ellas dos hermanos

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que aún no ha recibido aclaraciones de Washington sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la posible reanudación de las por su país.

"No, todavía no hemos recibido ninguna aclaración por vías diplomáticas sobre a qué se refería el presidente Trump cuando anunció la reanudación de las pruebas nucleares", dijo a la prensa el jefe de la diplomacia rusa al ser preguntado sobre el particular.

Lavrov señaló que no está claro si aludía las pruebas de portadores de armas nucleares o a las llamadas pruebas subcríticas —ensayos que no producen una reacción nuclear— que realizan todos los Estados nucleares para mantener la seguridad y la capacidad de combate de sus arsenales nucleares.

Según el ministro, estas pruebas no se contradicen con los compromisos voluntarios de dichos Estados y no violan el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que aún no ha entrado en vigor.

No está claro si Trump aludía las pruebas de portadores de armas nucleares o a las llamadas pruebas subcríticas —ensayos que no producen una reacción nuclear— que realizan todos los Estados nucleares para mantener la seguridad y la capacidad de combate de sus arsenales nucleares. Foto: EFE / Archivo
"O quizás Donald Trump se refería a la intención de Washington de reanudar las pruebas nucleares reales a gran escala", añadió

Lavrov apuntó que los comentarios de representantes estadounidenses que se están haciendo públicos muestran que no hay un consenso sobre qué quiso decir Trump.

En todo caso, el ministro indicó que se está trabajando en el cumplimiento de las instrucciones impartidas el pasado día 5 por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles una "propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de pruebas con armas nucleares".

