EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

Pete Hegseth, secretario estadounidense de Guerra, informó de otro ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe.

Hegseth posteó en X que "como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense".

Añadió que "ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron".

Lee también ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

Sentenció "a todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos".

Hasta el momento suman 17 ataques en el Caribe y el Pacífico, con 70 decesos.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm