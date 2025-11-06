EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

Más Información
Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum
Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa
México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura
Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal
Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora
Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia
Pete Hegseth, secretario estadounidense de Guerra, informó de otro ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe.
Hegseth posteó en X que "como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense".
Añadió que "ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron".
Lee también ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"
Sentenció "a todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos".
Hasta el momento suman 17 ataques en el Caribe y el Pacífico, con 70 decesos.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]