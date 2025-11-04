El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que este martes, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, se realizó un "ataque cinético legal" contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico, con saldo de dos muertos.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada (DTO)", posteó Hegseth en X.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental".

El secretario de Guerra señaló que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, en el que, afirmó, murieron "dos narcoterroristas que se encontraban a bordo".

"Encontraremos y destruiremos TODOS los buques que tengan la intención de traficar con drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene ninguna posibilidad contra el ejército estadounidense", continuó.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Con el ataque de hoy, suman 67 las personas que han muerto, según datos del gobierno estadounidense, en los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Las operaciones han tensado las relaciones con América Latina, especialmente con Colombia y Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará este miércoles al Congreso a puerta cerrada sobre estas operaciones del ejército. Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de no informarles adecuadamente de los operativos, que han desatado cuestionamientos sobre su legalidad, sobre la violación de derechos humanos y sobre las evidencias que tiene la administración acerca de que se trata de embarcaciones utilizadas para el narcotráfico.

