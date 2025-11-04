Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

El crimen organizado manda en México, arremete Alito Moreno; acusa que en Morena "protegen a los delincuentes"

El crimen organizado manda en México, arremete Alito Moreno; acusa que en Morena "protegen a los delincuentes"

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que este martes, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, se realizó un "ataque cinético legal" contra otra supuesta , con saldo de dos muertos.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada (DTO)", posteó Hegseth en X.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental".

Lee también

El secretario de Guerra señaló que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, en el que, afirmó, murieron "dos narcoterroristas que se encontraban a bordo".

"Encontraremos y destruiremos TODOS los buques que tengan la intención de traficar con drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene ninguna posibilidad contra el ejército estadounidense", continuó.

Con el ataque de hoy, suman 67 las personas que han muerto, según datos del gobierno estadounidense, en los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Las operaciones han tensado las relaciones con América Latina, especialmente con Colombia y Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará este miércoles al Congreso a puerta cerrada sobre estas operaciones del ejército. Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de no informarles adecuadamente de los operativos, que han desatado cuestionamientos sobre su legalidad, sobre la violación de derechos humanos y sobre las evidencias que tiene la administración acerca de que se trata de embarcaciones utilizadas para el narcotráfico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad. Foto: Canva

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos? Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos. Foto: Canva / El Buen Fin / SAT

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe. Foto: Canva

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda