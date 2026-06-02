La batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni aún no ha terminado del todo.

Hace apenas un mes, ambos anunciaron un acuerdo que les evitó ir a juicio por la denuncia que Lively interpuso en contra de Baldoni por una supuesta campaña de difamación, después de que ella lo acusara de acoso durante la filmación de la cinta "Romper el círculo".

Sin embargo, los abogados de la actriz regresaron a los tribunales para intentar que un juez obligue al actor a pagar sus facturas legales, además de otras sanciones.

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Durante la audiencia, ocurrida este lunes, el equipo legal de Lively aseguró que ella tiene derecho a ese dinero en virtud de una ley de California porque la contrademanda de Baldoni, en la que afirmaba que ella lo había difamado y extorsionado, fue desestimada el año pasado por un juez.

Ninguno de los actores estuvo presente.

Por su parte, la abogada de Baldoni, Ellyn Garofalo, acusó a la actriz de intentar dar “un rodeo” para sortear un juicio que se canceló cuando ambos aceptaron llegar a un acuerdo.

Aunque los términos financieros del acuerdo no se anunciaron públicamente, Garofalo indicó al tribunal que se resolvió sin que Baldoni y su productora “pagaran un centavo de los 300 millones de dólares que ella exigía”.

Sin embargo, la otra parte sostiene que la demanda que Baldoni presentó contra Lively era precisamente el tipo de litigio que la ley de California fue diseñada para frenar. La norma busca proteger a sobrevivientes de acoso sexual de disputas legales prolongadas y perjudiciales.

Los dos actores han estado enfrentados en los tribunales desde finales de 2024 por el tenso rodaje de “It Ends With Us”.

Lively afirmó que, durante la filmación, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos y presionó para incluir desnudez, en contra de sus deseos. Además, lo señaló de haber orquestado un esfuerzo para dañar su reputación pública y su credibilidad.

Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda por difamación y extorsión.

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