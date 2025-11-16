Más Información

La fuerza interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) acusó este domingo al ejército israelí de abrir fuego contra sus miembros en el sur del país, sin causar heridos, y pidió a que deje de atacar a los .

La Finul trabaja con el en la aplicación del acuerdo de que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

"Esta mañana, él (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la Finul desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés", indicó la Finul en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

Esos tiros "constituyen una violación grave de la resolución 1701 del de Naciones Unidas", agregó la fuente, que aludía a la decisión que puso fin a la de 2006 entre Israel y Hezbolá.

Según esa resolución, que sirvió de base para el acuerdo de alto al fuego, solo el ejército libanés y los cascos azules tienen permiso para estar desplegados en el sur de , cerca de la frontera con Israel.

La Finul instó al "ejército israelí a cesar cualquier comportamiento agresivo y cualquier ataque contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar".

El ejército israelí aún ocupa cinco posiciones en el sur de Líbano, y suele llevar a cabo bombardeos en territorio libanés, contra Hezbolá -según afirma-, pese al acuerdo.

Israel confunde a soldados "como sospechosos"

El Ejército israelí admitió este domingo haber abierto fuego contra las tropas de la misión de paz de la ONU desplegadas en el sur del Líbano (FINUL), tras confundirlos "como sospechosos por las malas ".

"Tras una revisión se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas", explica en un comunicado.

Además, el Ejército insiste que sus tropas no dispararon "deliberadamente contra los soldados de la FINUL" y que "el incidente está bajo investigación".

La respuesta de Israel llega después de que FINUL denunciara que un tanque israelí había abierto fuego este domingo contra sus tropas en .

"Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las , que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno", explicó la misión de paz de la ONU.

La FINUL exigió al Ejército que cese sus ataques "a través de los canales de enlace" de sus fuerzas y afirmó que esto "constituye una grave 1701" de Naciones Unidas.

Esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la que puso fin a lade 2006 entre Israel y el Líbano, estipulando la retirada israelí del país árabe, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés .

También es la resolución en la que se basa el alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un año de intercambio de ataques y meses de ofensiva israelí en territorio libanés.

ss

