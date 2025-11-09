Más Información

Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar

Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar

Anuncian plan de seguridad “Paricutín” en Michoacán; Fuerzas Armadas desplegarán más de 12 mil elementos en el estado

Anuncian plan de seguridad “Paricutín” en Michoacán; Fuerzas Armadas desplegarán más de 12 mil elementos en el estado

Gobernador Ramírez Bedolla llama a transformar indignación en acción colectiva; respalda Plan Michoacán de Sheinbaum

Gobernador Ramírez Bedolla llama a transformar indignación en acción colectiva; respalda Plan Michoacán de Sheinbaum

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

, la compañía espacial propiedad de , anunció que pospuso indefinidamente el lanzamiento previsto para el domingo de su cohete New Glenn, debido a la nubosidad desfavorable en su plataforma de lanzamiento en Florida.

La empresa estadounidense explicó, según una transmisión en directo en video, que un sistema de nubes cúmulos complicó el lanzamiento y que estaba evaluando las opciones para su próximo intento en función del pronóstico del tiempo.

El cohete New Glenn de Blue Origin se encuentra en espera por condiciones meteorológicas adversas en el Complejo de Lanzamiento 36, a la espera de su lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 9 de noviembre de 2025 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP
El cohete New Glenn de Blue Origin se encuentra en espera por condiciones meteorológicas adversas en el Complejo de Lanzamiento 36, a la espera de su lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 9 de noviembre de 2025 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile