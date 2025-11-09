Más Información
Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar
Anuncian plan de seguridad “Paricutín” en Michoacán; Fuerzas Armadas desplegarán más de 12 mil elementos en el estado
Gobernador Ramírez Bedolla llama a transformar indignación en acción colectiva; respalda Plan Michoacán de Sheinbaum
Blue Origin, la compañía espacial propiedad de Jeff Bezos, anunció que pospuso indefinidamente el lanzamiento previsto para el domingo de su cohete New Glenn, debido a la nubosidad desfavorable en su plataforma de lanzamiento en Florida.
La empresa estadounidense explicó, según una transmisión en directo en video, que un sistema de nubes cúmulos complicó el lanzamiento y que estaba evaluando las opciones para su próximo intento en función del pronóstico del tiempo.
El cohete New Glenn de Blue Origin se encuentra en espera por condiciones meteorológicas adversas en el Complejo de Lanzamiento 36, a la espera de su lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 9 de noviembre de 2025 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP
ss/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]