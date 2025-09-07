Insulini apoya a joven mexicano para viajar al espacio; busca convertirse en astronauta con Blue Origin

El creador de contenido mexicano Insulini se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas, luego de apoyar a un joven mexicano a través de redes sociales en su sueño de viajar al espacio y convertirse en astronauta.

Jonathan busca viajar al espacio a través de un concurso para ser uno de los astronautas que participen en la Misión UNITY de Blue Origin en 2026, a través de la Agencia de Exploración e Investigación espacial (SERASPACE por sus siglas en inglés).

¿Qué hizo el influencer Insulini?

El pasado 6 de agosto, el creador de contenido publicó un video en la plataforma de TikTok, en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, en donde conoce a un joven mexicano que busca apoyo para llegar al espacio y representar a México en una misión importante.

Lee también: Vivian de la Torre responde a acusaciones sobre Valeria Márquez; "yo nunca le dije que se quedara"

Jonathan Sánchez es un ingeniero en aeronáutica de 27 años que busca representar a México y viajar al espacio. Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información del video, el joven mexicano, de nombre Jonathan Pérez, estaba en la explanada en busca de votos y likes para ganar un concurso, mientras levantaba sobre su cabeza una pancarta amarilla que decía: "Ayúdame a llegar al espacio", acompañado de un código QR y su nombre de usuario en redes sociales.

El creador de contenido se acercó a él para conocer más sobre su sueño. "Me recuerda mucho a mí hace 6 meses", dijo. Jonathan le explicó un poco de su trabajo y sus proyectos, así como del sueño que tenía en la cabeza: llegar al espacio. "Si es en serio quiero meterme", declaró el influencer.

Con dudas e incredulidad, Insulini aceptó la oferta del joven con dos condiciones: la primera fue que, de resultar ganador, Jonathan reprodujera su canción "Rumba Alienígena" en el espacio y la segunda que le permita documentar su proceso para viajar al espacio.

Lee también: Valeria Márquez: revelan cómo luce su salón de belleza a casi cuatro meses de su muerte; video se viraliza

¿Quién es Jonathan Pérez?

Originario del municipio de Tultepec, Jonathan Cristian Sánchez Pérez es un joven ingeniero en aeronáutica de 27 años de edad que tiene el sueño de viajar al espacio y poner el nombre de México en alto.

Jonathan estudió en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y en el año 2017 participó en la creación de un material espacial, por el cual viajó a la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

Sin embargo, para llegar a la Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA y tomar el trasbordador espacial, Jonathan tuvo que poner en venta su "vochito" para reunir cerca de 15 mil pesos y poder pagar su vuelo, pasaporte y visa a Estados Unidos.

Gracias infinitas a toda la gente que confía en mí y se une a esta misión de llevar a México al espacio.

También quiero agradecer de corazón a Insulini, porque sin él mi historia no habría llegado a miles de personas. Te quiero mucho, INSU ❤️🔥 #SeraSpace @seraspaceage pic.twitter.com/y5tBfBMhmt — Jonathan Sánchez Pérez 🚀⭐️ (@Mexican_Space) September 7, 2025

También te interesará:

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe

Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

Laisha Wilkins se pronuncia contra el concierto de Residente en el Zócalo; "debería aplicarse para nuestra seguridad"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr