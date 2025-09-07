Laisha Wilkins se pronuncia contra el concierto de Residente en el Zócalo; "debería aplicarse para nuestra seguridad"

El pasado sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas se llevó a cabo el concierto gratuito del rapero puertorriqueño Residente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde cerca de 180 mil capitalinos disfrutaron de un momento lleno de música que a las pocas horas se transformó en una protesta masiva.

La presentación musical, organizada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, convirtió la plaza mayor en una enorme manifestación social llena de mensajes sobre acceso a la educación pública, la salud mental, la migración y sobre todo la paz.

El exvocalista principal de Calle 13, René Pérez, también aprovechó la oportunidad para lanzar un claro mensaje de concientización sobre la guerra que atraviesa el país de Palestina en el Oriente Medio, haciendo un llamado a detener el genocidio y la violencia.

Lee también: "¡Residente, Residente!”: la plancha del Zócalo se llena de saltos y mensajes de fuerza colectiva

Residente llenó de consignas su discurso durante su show. Foto: Gabriel Pano El Universal

Laisha Wilikins se pronuncia contra la presentación de Residente

Entre cánticos, consignas y gritos de protesta, los mexicanos disfrutaron del concierto del puertorriqueño. No obstante, el otro lado del internet mostraba perspectivas diferentes, que se pronunciaban en contra de este tipo de eventos.

Entre las personas que compartieron su desacuerdo esta la presentadora mexicana Laisha Wilkins, mejor conocida en redes por su apodo "La Reina de Dinamarca", quien dio su postura acerca del concierto gratuito de Residente.

Mediante una publicación en la plataforma de 'X', la actriz escribió: "Asistir a este tipo de eventos, es aplaudir que el dinero que debería aplicarse en el mantenimiento y necesidades reales de la ciudad se utilice para distraer".

Lee también: Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

La presentadora mexicana, Laisha Wilkins, lanzó una dura crítica en redes sociales sobre la realización de eventos masivos en el Zócalo. Foto: Captura de pantalla

Además, la comunicadora también añadió: "Nada es gratuito, lo pagamos con nuestro dinero, dinero que debería aplicarse para nuestra seguridad y nuestro bienestar", destacando la importancia de ocupar los recursos públicos en el mejoramiento de servicios básicos y no en espectáculos masivos.

El post de la actriz ya acumula más de 6 mil visualizaciones y cientos de comentarios, donde se abrió un debate sobre el tema.

Muchos usuarios apoyaron la idea de Laisha, mientras que otros defendieron la libertad de expresión en la música, destacando que el concierto fue positivo por los mensajes importantes compartidos durante la noche de ayer.

Un mensaje por la paz y el cese a la guerra

El también compositor sorprendió a los asistentes del concierto luego de invitar al escenario a una familia proveniente de Gaza, Palestina que vive en México en situación de refugiados.

Entre lágrimas y conmoción, el lugar se llenó de fuertes gritos y cortos silencios reflexivos: "Palestina libre, Palestina libre".

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

También te interesará:

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe

INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov