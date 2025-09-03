INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

En el marco del Día del Abuelo, la cadena Fraiche anunció un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga a los adultos mayores la oportunidad de obtener un descuento especial en perfumes.

Esta medida busca reconocer a este sector y brindarles un beneficio directo en un producto de uso cotidiano.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

¿Qué descuento ofrece Fraiche a los adultos mayores con credencial INAPAM?

El convenio establece un 20% de descuento en perfumes dentro de las sucursales participantes en la CDMX.

Para hacerlo válido, únicamente se debe presentar la credencial del INAPAM vigente al momento de la compra. Se trata de una medida sencilla y directa que garantiza un ahorro importante para los beneficiarios.

Este descuento es válido en productos seleccionados y se suma a la lista de beneficios que los adultos mayores pueden obtener gracias al INAPAM, institución que ha firmado convenios con distintos sectores comerciales y de servicios.

¿En qué tiendas de la CDMX aplica la promoción de Fraiche?

La oferta estará disponible en sucursales específicas de la Ciudad de México, principalmente en zonas céntricas y comerciales. Entre ellas destacan puntos de venta en colonias como Centro Histórico, Zona Rosa y algunas áreas de la periferia urbana.

Foto: Freepik

El objetivo es que los adultos mayores tengan acceso cercano y directo a estas promociones sin necesidad de trasladarse grandes distancias. Además, la iniciativa forma parte de las celebraciones por el Día del Abuelo, por lo que se espera que tenga gran aceptación entre la población beneficiaria.

