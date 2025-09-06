“¡Residente, Residente!”, coreaba la multitud reunida en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde René Pérez Joglar, nombre real del rapero puertorriqueño, se presentó ante miles de personas.

La velada comenzó con música tradicional palestina a cargo de la artista Sara Dowling, emocionando a la audiencia, y continuó con éxitos como "El Baile de los Pobres" seguido de "No hay nadie como tú”.

El momento de los brincos y la energía con mensaje social llegó con las palabras del propio artista:

“La primera brincada la vamos a hacer en el nombre de la educación pública, gratuita y de calidad, que hay que proteger y defender siempre, en nombre de todos los estudiantes que se educan.”

Pero Residente insistió en poner más empeño: “Muy bien, México. Vamos a hacer una brincada más alta todavía en el nombre de este país, que hay que proteger siempre frente a cualquiera que le quiera hacer daño".

Durante "El Aguante", Residente dedicó su interpretación al aguante frente al salario mínimo y al desempleo.

También sumó "La Vuelta al Mundo", en la que compartió cómo se inspiró a partir de disfrutar la vida: "porque a veces (la vida) es jodida… Todos pasamos por cosas duras, pero con ellas aprendemos. Lo importante es tratar de disfrutar haciendo lo que te gusta, o incluso lo que no te gusta, pero buscando darle la vuelta. Yo he perdido gente que amo, en mi familia, en mis amigos… dos hermanos hace poco… pero intento, intento", dijo.

Y la música no se detiene...

