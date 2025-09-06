Más Información

Fallece Osvaldo Sánchez, curador y crítico que marcó al arte contemporáneo mexicano

Fin de semana cultural: “Por donde pasa la luna”, concierto en honor al Año de la Mujer Indígena

Historias de ciencia para la gente

“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Desde hace algún tiempo el Zócalo capitalino ha tenido conciertos memorables; el año pasado se pudo ver a músicos como Interpol, Julieta Venegas o Bomba Estéreo.

Este 2025, toma la batuta y espera reunir a un número considerable de fanáticos, quizá incluso superar el récord actual de audiencia que ostenta Los Fabulosos Cadilacs con 300 mil espectadores, según cifras oficiales.

El escenario del Zócalo resplandece con las letras gigantes de “RESIDENTE”. Fotos: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Si bien el acceso al primer cuadro de la CDMX se daría a partir de las 16:00 horas, las calles aledañas a la Plaza de la Constitución ya mostraban movimiento desde temprano. Quizás solo el ajetreo cotidiano del corazón de la CDMX, pero nunca faltan los seguidores más cautos de René Pérez Joglar, nombre de pila del cantante, que buscan asegurar un lugar al frente del escenario.

Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Como cualquier concierto al aire libre, la posibilidad de lluvia siempre está presente. Sin embargo, el público no se mostró desanimado; al contrario, el júbilo por ver a uno de sus artistas favoritos reunió a un variopinto grupo de personas provenientes de todas las alcaldías y de la zona metropolitana, principalmente.

"Residente es un gran artista y trae un mensaje bien poderoso más en cosas sociales como la migración o la educación, más allá de los escándalos es muy buen artista, aunque haya empezado en el reguetón se transformó", comentó Guadalupe, de 35 años.

Una fan sostiene una estampa de Residente, casi como si fuera un santo, reflejando la admiración y devoción que sienten los seguidores hacia el artista. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Los silbidos se escuchaban antes de que iniciara la presentación de Adriana Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena. Durante el show, el público coreó cada estrofa, levantó las manos siguiendo el ritmo y respondió con mayor intensidad cada vez que se mencionaba a México y a las mujeres, tanto de la escena del hip hop como de las presentes en la plancha.

Adriana Puello puso ambiente en el primer cuadro de la ciudad. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.
En ese ambiente, el concierto también se convirtió en un espacio para la protesta: varias MC (raperas) aprovecharon para lanzar un breve mensaje en memoria de las mujeres desaparecidas, recordando que, en promedio, son 13 las que faltan cada día en el país.

Un momento en el que la música se entrelazó con la exigencia social y fue especialmente enfatizado por Ximbo y Prania Esponda

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.
Al arranque de la presentación previa a Residente, la energía ya era notoria. A lo largo y ancho ondeaban banderas de México y Palestina.

Banderas de Palestina ondean entre la multitud en el Zócalo, mientras el público también recuerda a las mujeres desaparecidas en México. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.
