Este sábado 6 de septiembre el cantante puertorriqueño René Pérez mejor conocido como se presentará en el capitalino completamente gratis, por lo que si buscas asistir o simplemente llegar al Zócalo te dejamos las siguientes recomendaciones.

La estación Zócalo Tenochtitlán del Metro permanecerá cerrada por lo que las estaciones más cercanas serán: Allende, Bellas Artes, Pino Suarez y San Juan Letrán.

Si viajas en Metrobús, la estación más viable será la de Museo de la Ciudad.

En tanto, para acceder al Zócalo estarán disponible la Avenida Francisco I. Madero, la Calle 5 de Febrero, la Avenida 20 de Noviembre, la Calle 16 de Septiembre y la Zona peatonal en torno al Zócalo.

El concierto iniciará a las 8:00pm, pero te recomendamos llegar con anticipación, sin embargo en caso de no lograr acceder, las autoridades instalaron pantallas en las zonas aledañas para los que no logren entrar a la plancha del Zócalo.

