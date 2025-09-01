Más Información
Residente dará un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 6 de septiembre, prometiendo una fiesta masiva para fanáticos y público en general. Se espera que la asistencia supere la de 2019, cuando René Pérez Joglar reunió en este mismo lugar a más de 200 mil personas.
¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?
El concierto está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la noche. Antes de la presentación de Residente habrá actos de apertura a cargo de seis raperas nacionales: Arianna Puell, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena.
¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?
La forma más práctica es usar el Metro CDMX y descender en Allende o Bellas Artes, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlán probablemente permanecerá cerrada. Las entradas estarán habilitadas por Avenida Francisco I. Madero, calle 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre.
Se recomienda llegar con varias horas de anticipación para alcanzar un buen lugar en la explanada, aunque también se instalarán pantallas en calles aledañas para quienes no logren llegar a la plancha principal.
Setlist de Residente en el Zócalo CDMX
Aunque no se ha confirmado un setlist oficial, se espera que el repertorio sea similar al presentado en su gira mundial y al próximo concierto que dará en el Palacio de los Deportes en noviembre. En total serían 25 canciones:
- "Intro"
- "René"
- "El pecador"
- "Baladista"
- "Pa divertirse"
- "Yo no sé, pero sé"
- "Ron en el piso"
- "Baile de los pobres"
- "Nadie como tú"
- "La cumbia de los aburridos"
- "Atrévete"
- "El aguante"
- "Muerte en Hawaii"
- "Vuelta al mundo"
- "Guerra"
- "This is not america"
- "Latinoamérica"
- "Ojos color sol"
- "Desencuentro"
- "Qué fluya"
- "Fiesta de locos"
- "Portarnos mal"
- "Problema cabrón"
- "El futuro es nuestro."
- "313"
¿Qué sí y qué no se puede pasar al concierto de Residente?
Como en todos los conciertos, hay objetos permitidos y otros prohibidos que se pueden llevar al Zócalo para disfrutar del concierto de Residente; entre ellos destacan
Objetos prohibidos:
- Armas de fuego, blancas o contundentes
- Objetos punzocortantes
- Latas, aerosoles y envases de vidrio
- Hieleras y bebidas alcohólicas
- Drones y pirotecnia
- Bolsas voluminosas
Objetos permitidos:
- Cangurera, bolsa de mano o mochila pequeña
- Baterías externas para celular
- Impermeable o chamarra
- Binoculares
El concierto gratuito de Residente en el Zócalo será este sábado 6 de septiembre. Se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrilla durante el día y llevar impermeable en caso de lluvia.