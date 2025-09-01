Residente dará un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 6 de septiembre, prometiendo una fiesta masiva para fanáticos y público en general. Se espera que la asistencia supere la de 2019, cuando René Pérez Joglar reunió en este mismo lugar a más de 200 mil personas.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?





El concierto está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la noche. Antes de la presentación de Residente habrá actos de apertura a cargo de seis raperas nacionales: Arianna Puell, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena.

¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?





La forma más práctica es usar el Metro CDMX y descender en Allende o Bellas Artes, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlán probablemente permanecerá cerrada. Las entradas estarán habilitadas por Avenida Francisco I. Madero, calle 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre.

Se recomienda llegar con varias horas de anticipación para alcanzar un buen lugar en la explanada, aunque también se instalarán pantallas en calles aledañas para quienes no logren llegar a la plancha principal.

Setlist de Residente en el Zócalo CDMX





Aunque no se ha confirmado un setlist oficial, se espera que el repertorio sea similar al presentado en su gira mundial y al próximo concierto que dará en el Palacio de los Deportes en noviembre. En total serían 25 canciones:

"Intro"

"René"

"El pecador"

"Baladista"

"Pa divertirse"

"Yo no sé, pero sé"

"Ron en el piso"

"Baile de los pobres"

"Nadie como tú"

"La cumbia de los aburridos"

"Atréve­te"

"El aguante"

"Muerte en Hawaii"

"Vuelta al mundo"

"Guerra"

"This is not america"

"Latinoamérica"

"Ojos color sol"

"Desencuentro"

"Qué fluya"

"Fiesta de locos"

"Portarnos mal"

"Problema cabrón"

"El futuro es nuestro."

"313"

🎤✨ ¡@Residente llega al Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación!



El icónico rapero puertorriqueño prenderá el máximo escenario público de la Ciudad de México con su lírica cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones.



Después de más de 20 años de… pic.twitter.com/5A80M43pMZ — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) August 16, 2025

¿Qué sí y qué no se puede pasar al concierto de Residente?

Como en todos los conciertos, hay objetos permitidos y otros prohibidos que se pueden llevar al Zócalo para disfrutar del concierto de Residente; entre ellos destacan

Objetos prohibidos:

Armas de fuego, blancas o contundentes

Objetos punzocortantes

Latas, aerosoles y envases de vidrio

Hieleras y bebidas alcohólicas

Drones y pirotecnia

Bolsas voluminosas

Objetos permitidos:

Cangurera, bolsa de mano o mochila pequeña

Baterías externas para celular

Impermeable o chamarra

Binoculares

El concierto gratuito de Residente en el Zócalo será este sábado 6 de septiembre. Se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrilla durante el día y llevar impermeable en caso de lluvia.