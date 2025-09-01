Más Información

Por su obra que rechaza la "cerrazón nacionalista y religiosa", el escritor francolibanés Amin Maalouf es anunciado como el ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

“Retorno Sofía Rosario”, la historia de dos corazones que migraron a México

Adiós a Arnoldo Kraus, pensador de la bioética

Las Morismas de Bracho obtienen Récord Guinness; es la representación histórica más grande del mundo

Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

dará un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 6 de septiembre, prometiendo una fiesta masiva para fanáticos y público en general. Se espera que la asistencia supere la de 2019, cuando René Pérez Joglar reunió en este mismo lugar a más de 200 mil personas.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?


El concierto está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la noche. Antes de la presentación de Residente habrá actos de apertura a cargo de seis raperas nacionales: Arianna Puell, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena.

¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?


La forma más práctica es usar el Metro CDMX y descender en Allende o Bellas Artes, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlán probablemente permanecerá cerrada. Las entradas estarán habilitadas por Avenida Francisco I. Madero, calle 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre.

Se recomienda llegar con varias horas de anticipación para alcanzar un buen lugar en la explanada, aunque también se instalarán pantallas en calles aledañas para quienes no logren llegar a la plancha principal.

Setlist de Residente en el Zócalo CDMX


Aunque no se ha confirmado un setlist oficial, se espera que el repertorio sea similar al presentado en su gira mundial y al próximo concierto que dará en el Palacio de los Deportes en noviembre. En total serían 25 canciones:

  • "Intro"
  • "René"
  • "El pecador"
  • "Baladista"
  • "Pa divertirse"
  • "Yo no sé, pero sé"
  • "Ron en el piso"
  • "Baile de los pobres"
  • "Nadie como tú"
  • "La cumbia de los aburridos"
  • "Atréve­te"
  • "El aguante"
  • "Muerte en Hawaii"
  • "Vuelta al mundo"
  • "Guerra"
  • "This is not america"
  • "Latinoamérica"
  • "Ojos color sol"
  • "Desencuentro"
  • "Qué fluya"
  • "Fiesta de locos"
  • "Portarnos mal"
  • "Problema cabrón"
  • "El futuro es nuestro."
  • "313"

¿Qué sí y qué no se puede pasar al concierto de Residente?

Como en todos los conciertos, hay objetos permitidos y otros prohibidos que se pueden llevar al Zócalo para disfrutar del concierto de Residente; entre ellos destacan

Objetos prohibidos:

  • Armas de fuego, blancas o contundentes
  • Objetos punzocortantes
  • Latas, aerosoles y envases de vidrio
  • Hieleras y bebidas alcohólicas
  • Drones y pirotecnia
  • Bolsas voluminosas

Objetos permitidos:

  • Cangurera, bolsa de mano o mochila pequeña
  • Baterías externas para celular
  • Impermeable o chamarra
  • Binoculares

El concierto gratuito de en el Zócalo será este sábado 6 de septiembre. Se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrilla durante el día y llevar impermeable en caso de lluvia.

