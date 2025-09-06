Los gritos de “¡Palestina libre!” resonaron durante el concierto de Residente hoy, 6 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de Sara Dowling Al Husseini, conocida simplemente como Sara Dowling, quien cautivó al público con majestuosos cánticos fusionados con música palestina. ¿Quién es esta talentosa intérprete? Te contamos…

Sara Dowling es reconocida por la forma en que su voz conecta con el público y se ha consolidado como una de las principales cantantes de jazz del Reino Unido, con herencia palestina e irlandesa.

Inició su carrera como violonchelista clásica y estudió en Chetham’s School of Music y en el Royal Northern College of Music.

Se presentó por primera vez interpretando el Violoncelo de Saint-Saëns con la Orquesta Hallé y actuó para Yo-Yo Ma en el Bridgewater Hall, experiencias que la impulsaron a explorar su faceta como vocalista y compositora.

Ha sido influenciada por figuras como Betty Carter y Sarah Vaughan, y la diversidad de géneros musicales que escuchaba en casa, clásica por parte de su padre y árabe por parte de su madre, se refleja en su estilo único.

Su sonido es una fusión de nostálgicas armonías clásicas e intensos ritmos post-bop americanos de finales de los años 60, donde la interacción y la improvisación son el centro de cada interpretación.

Sara ha compartido escenario con artistas como Shaw, Jason Rebello, Bruce Barth y Terell Stafford, y realizó una tournée por Italia con el pianista Andrea Pozza. Ha participado en festivales de jazz destacados en el Reino Unido, Italia y España.

Su álbum Right Now incluye arreglos y composiciones originales, y en 2019 fue reconocida como Mejor Vocalista en los British Jazz Awards.

Además de su carrera como cantante, Sara es docente muy solicitada, impartiendo clases en seminarios y campamentos de jazz por toda España. Ha encabezado importantes eventos como Jazz Tardor y Valladolid Jazz, y participado en festivales como San Javier y el British Jazz Festival.