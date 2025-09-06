El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la cuenta oficial de la Conagua en la plataforma de 'X' informó sobre la presencia de un sistema meteorológico de baja presión en el Océano Pacífico.

De acuerdo con los reportes oficiales, el fenómeno meteorológico, nombrado como "Kiko", escaló rápidamente hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 4 en escala de Saffir Simpson.

El centro del huracán Kiko se localiza a 1,615 kilómetros al este-sureste de Hilo, Hawái y a 2,960 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia en Baja California Sur.

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

¿Huracán Kiko afectará al territorio mexicano?

Según con el reciente pronóstico, Kiko continúa su desplazamiento hacia el oeste, sin representar un peligro para el territorio mexicano. La trayectoria de este sistema atmosférico no afectará a México, pues su señal ya ha salido de la zona de vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional.

No obstante, mantiene su dirección rumbo a las costas de Hawái, provocando un fuerte oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales, según con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Actualmente, el huracán de categoría 4 presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora. Se estima que se acerque a las Islas Hawaianas durante los próximos días.

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe. Foto: Centro Nacional de Huracanes (NHC)

Finalmente, las autoridades de Hawái se mantienen alerta ante el posible impacto de Kiko y se encuentran a la espera de que las aguas más frías y los vientos alisios debiliten al sistema ciclónico a tormenta tropical, antes de topar con las costas del archipiélago.

La Temporada de Ciclones Tropicales 2025 se mantiene activa en el país, pues inició el pasado 15 de mayo y concluirá el próximo 30 de noviembre. Para este fecha, el SMN pronosticó la formación de entre 20 y 22 ciclones tropicales más en el Océano Pacífico y Atlántico, de los cuales 4 podrían alcanzar la categoría 3, 4 o 5. De esta forma, el SMN reitera la importancia de mantenerse informados y seguir las indicaciones de Protección Civil.

