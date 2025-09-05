Los mejores memes que dejó el lanzamiento de "Swag II" de Justin Bieber; usuarios reaccionan en redes

Durante la medianoche del jueves 4 de septiembre, el cantante canadiense Justin Bieber sorprendió una vez más a las beliebers, con el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, titulado "Swag II", a tan solo siete semanas de haber estrenado su séptimo álbum.

El pasado 11 de julio, el intérprete de "Baby", anunció su regreso a la escena musical con el estreno de "Swag". Dicho lanzamiento provocó gran conmoción entre sus seguidores, pues tras 4 años de ausencia llenos de escándalos y polémicas, Bieber volvió para contar su versión de la historia a su manera.

El canadiense anunció la salida de este proyecto a través de redes sociales, compartiendo la portada rosada del disco en todas sus cuentas oficiales, bajo la descripción: "Swag II mignight tonight". Además, su estreno también se anunció en distintos puntos del mundo, con enormes vallas publicitarias adornando las calles de las principales ciudades del planeta.

Usuarios reaccionan con memes al lanzamiento de "Swag II"

Con un total de 22 canciones, la segunda parte de Swag se posicionó rápidamente en el número 2 del Billboard 200, que muestra los discos más vendidos de la semana. Entre las distintas colaboraciones que contiene, destaca la participación de Lil B, Eddie Benjamin, Hurricane Chris y Bakar.

Como era de esperarse, los fanáticos del artista no tardaron en hacerse notar, compartiendo sus reacciones en redes sociales y pintando las páginas principales de las plataformas digitales de un tono rosado.

A través de la plataforma de X y Facebook, los internautas compartieron sus mejores memes, mientras esperaban ansiosos este segundo estreno. A continuación te mostramos los más graciosos:

Usuarios compartieron en redes sociales sus reacciones más divertidas y algunos memes mientras esperaban el lanzamiento de "Swag II". Foto: Captura de pantalla

Los fanáticos del cantante no dudaron en mostrar su emoción por escuchar las nuevas canciones y letras del álbum.

¡El tiempo pasa volando! Usuarios en redes compartieron que a pesar del tiempo y la edad, su pasión por la música del compositor de 31 años se mantiene firme y fiel.

¿La combinación perfecta? Distintos internautas han enfatizado en la dualidad que tiene las canciones en ambas producciones, pues mientras la primera parte muestra un lado más reflexivo y de duelo, esta segunda parte de "Swag" muestra todo lo contrario, con sonidos pop y un tono más optimista.

Los internautas disfrutaron al máximo este nuevo lanzamiento de Bieber. Las canciones "Mother in you" y "Better Man" se convirtieron rápidamente en las favoritas de los fanáticos.

Para las fanáticas, este proyecto musical muestra sin duda otro lado del canadiense, una parte más madura y adulta que demuestra su crecimiento personal y profesional.

Finalmente, el disco "Swag II" ya se encuentra disponible en las plataformas de YouTube Music y Spotify.

